Защитник сборной Италии порвал ахилл в матче с Бельгией

По информации зарубежных журналистов, Спинаццола порвал ахилл и может выбыть на год. Отметим, что защитник "Ромы" покидал поле стадиона в Мюнхене на носилках со слезами на глазах.

"Леонардо провел отличный Евро. Тот, кто заменит его, должен сыграть так же хорошо, как и Спинаццола", - отметил защитник итальянской команды Леонардо Бонуччи.

Спинаццола и правда провел отличный турнир: он дважды (в поединках против Турции и Австрии) признавался лучшим игроком матча. Вероятно, в составе "Скуадры адзурры" его заменит Эмерсон, вышедший вместо Леонардо во вчерашней встрече.