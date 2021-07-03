Защитник сборной Италии порвал ахилл в матче с Бельгией

По информации зарубежных журналистов, Спинаццола порвал ахилл и может выбыть на год. Отметим, что защитник "Ромы" покидал поле стадиона в Мюнхене на носилках со слезами на глазах.
"Леонардо провел отличный Евро. Тот, кто заменит его, должен сыграть так же хорошо, как и Спинаццола", - отметил защитник итальянской команды Леонардо Бонуччи.
Спинаццола и правда провел отличный турнир: он дважды (в поединках против Турции и Австрии) признавался лучшим игроком матча. Вероятно, в составе "Скуадры адзурры" его заменит Эмерсон, вышедший вместо Леонардо во вчерашней встрече.
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