Черчесов не согласился с неудовлетворительной оценкой своей работы на ЧЕ

"Работа признана неудовлетворительной. Я бы возразил. В моем понимании работа и результат разнятся. Работа была выполнена от и до. Команда делала то, что мы ей предлагали. Физически мы были готовы, но чтобы кондиции дали результат, нужно иметь определенный кураж, вдохновение в команде. При этом не хочу, чтобы мои слова были истолкованы как оправдание", - сказал Черчесов на пресс-конференции.

"Когда ты видишь на поле команду, которая не соответствует твоему нутру… Вот вы думаете, за что я ругал команду после 0:3? Я не видел лежащих бельгийцев. Мы не получили ни одной желтой карточки. Вот это я не мог стерпеть", - отметил специалист.

Сборная России в группе одержала победу на командой Финляндии (1:0) и потерпела два крупных поражения, от сборных Бельгии и Дании (1:4). Россияне заняли последнее четвертое место в квартете B и не вышли в плей-офф. Техком РФС признал работу тренерского штаба на турнире неудовлетворительной, но при этом выразил доверие Черчесову как главному тренеру национальной команды. Сам 57-летний специалист заявил, что не планирует покидать свой пост.