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30.06.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно

Текст: Максим Домчев
Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подвел итоги заседания Технического комитета организации, которая признала неудовлетворительной работу главного тренера команды Станислава Черчесова на Евро-2020.

Во время общения с представителями СМИ Симонян не поддержал призывы к отставке Черчесова, сказав, что руководство РФС рассчитывает, что тренер доработает до конца контракта, который истекает в 2022 году.

"Ну снимем мы его, и что у вас появятся суперигроки в сборной? Технический комитет выразил доверие Черчесову, какое решение примет исполком, я не знаю", - цитирует Симоняна "МатчТВ".

Симонян добавил, что 38-й команде трудно на равных соперничать с первой и десятой командами рейтинга ФИФА.

Фото: Gonzalo Arroyo - UEFA/UEFA via Getty Images
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"Да, на ЧМ Черчесов выжал максимум из команды, плюс были лидеры - Акинфеев, Игнашевич. Сейчас таких нет", - считает прославленный футболист и тренер.

Симонян считает, что проблемы надо решать еще на уровне детско-юношеского футбола. И из всех неудач надо делать правильные выводы. Также, по мнению Симоняна, Черчесова заменить будет крайне сложно.

"Да и уйдет Черчесов, кто будет вместо него? Опять иностранец, который не знает специфики российских футболистов?" - задал вопрос Симонян.

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