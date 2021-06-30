Симонян: Заменить Черчесова в сборной будет сложно

Первый вице-президент РФС Никита Симонян подвел итоги заседания Технического комитета организации, которая признала неудовлетворительной работу главного тренера команды Станислава Черчесова на Евро-2020.

Во время общения с представителями СМИ Симонян не поддержал призывы к отставке Черчесова, сказав, что руководство РФС рассчитывает, что тренер доработает до конца контракта, который истекает в 2022 году.

"Ну снимем мы его, и что у вас появятся суперигроки в сборной? Технический комитет выразил доверие Черчесову, какое решение примет исполком, я не знаю", - цитирует Симоняна "МатчТВ".

Симонян добавил, что 38-й команде трудно на равных соперничать с первой и десятой командами рейтинга ФИФА.

"Да, на ЧМ Черчесов выжал максимум из команды, плюс были лидеры - Акинфеев, Игнашевич. Сейчас таких нет", - считает прославленный футболист и тренер.

Симонян считает, что проблемы надо решать еще на уровне детско-юношеского футбола. И из всех неудач надо делать правильные выводы. Также, по мнению Симоняна, Черчесова заменить будет крайне сложно.

"Да и уйдет Черчесов, кто будет вместо него? Опять иностранец, который не знает специфики российских футболистов?" - задал вопрос Симонян.