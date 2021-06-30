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30.06.2021 13:08
Рубрика: Спорт

РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной

В среду, 30 июня, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отчитывался о работе своего штаба на Евро-2020 на заседании Технического комитета РФС.
Текст: Максим Домчев
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

Выступление на чемпионате Европы признано неудовлетворительным, однако наставнику команды оказано доверие в дальнейшей работе. Об этом заявил член техкома, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной", - сказал Гершкович.

Сообщается, что сам Черчесов признал свою работу неудовлетворительной и отметил, что его команда уступила соперникам в уровне мастерства.

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