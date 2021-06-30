РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной

Выступление на чемпионате Европы признано неудовлетворительным, однако наставнику команды оказано доверие в дальнейшей работе. Об этом заявил член техкома, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

"Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвертое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на пост главного тренера сборной", - сказал Гершкович.

Сообщается, что сам Черчесов признал свою работу неудовлетворительной и отметил, что его команда уступила соперникам в уровне мастерства.