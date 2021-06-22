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22.06.2021 17:46
Рубрика: Спорт

Черчесов не предъявил игрокам претензий после провала в Копенгагене

Станислав Черчесов провел собрание с футболистами после возвращения из Дании, где российская команда потерпела сокрушительное поражение от Дании - 1:4.
Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020

Сразу после прилета из Дании в 5 часов утра во вторник, команда отправилась на базу в Новогорск, где главный тренер команды Станислав Черчесов провел собрание по итогам выступления на Евро-2020. Как сообщается в пресс-релизе национальной команды, он поблагодарил игроков и персонал за работу на сборе и турнире.

"Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке", - говорится с пресс-релизе.

Главный тренер сборной пожелал игрокам удачи в клубах в новом сезоне, добавив, что в конце августа предстоит сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Отмечается, что игроки сильно переживают из-за того, что сборная не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.

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