Черчесов не предъявил игрокам претензий после провала в Копенгагене
Сразу после прилета из Дании в 5 часов утра во вторник, команда отправилась на базу в Новогорск, где главный тренер команды Станислав Черчесов провел собрание по итогам выступления на Евро-2020. Как сообщается в пресс-релизе национальной команды, он поблагодарил игроков и персонал за работу на сборе и турнире.
"Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым. Тренер говорил о командных недостатках, ментальной составляющей, умении терпеть в сложные моменты и о многих других компонентах. Никаких претензий после турнира игрокам уже не предъявлялось. Если будет необходимость, то Черчесов сделает это в индивидуальном порядке", - говорится с пресс-релизе.
Главный тренер сборной пожелал игрокам удачи в клубах в новом сезоне, добавив, что в конце августа предстоит сбор перед матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Отмечается, что игроки сильно переживают из-за того, что сборная не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.
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