Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020
На Евро-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова потерпела два разгромных поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграв со счетом 1:0 Финляндию. В итоге в группе В россияне заняли последнее место, выбыв из дальнейшей борьбы.
В РФС сообщили о том, что в ближайшее время состоится заседание внеочередного исполкома организации, где выступит главный тренер Станислав Черчесов. После этого будет дана оценка работе тренерского штаба, сообщает РИА Новости.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что скоропалительных решений о тренере принято не будет.
Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 12:43
Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и журналист Сергей Егоров подвели итоги выступления сборной России на Евро-2020. "Сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У наших игроков нет нужного уровня мастерства", - отметил Ловчев
Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 11:35
Глава Минспорта Олег Матыцин, подводя итоги выступления сборной России на Евро-2020, отметил необходимость проведения реформ. "Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола", - отметил, в частности, он
С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором 10:31
Евро для нас позади. И остается ждать его интереснейшей, без россиян происходящей развязки. Станислав Черчесов играл с теми, с кем мог играть. А вот они играть не могли. Очень хотели, ложились костьми, выходили на поле, едва оправившись после травм. Но не хватало сборной одного, что называется простым словом - класс