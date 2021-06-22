Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020

На Евро-2020 сборная России под руководством Станислава Черчесова потерпела два разгромных поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), обыграв со счетом 1:0 Финляндию. В итоге в группе В россияне заняли последнее место, выбыв из дальнейшей борьбы.

В РФС сообщили о том, что в ближайшее время состоится заседание внеочередного исполкома организации, где выступит главный тренер Станислав Черчесов. После этого будет дана оценка работе тренерского штаба, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что скоропалительных решений о тренере принято не будет.