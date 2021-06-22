Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020
Названа сумма, которую заработала сборная России по футболу за выступление на чемпионате Европы.
Российская команда, завершившая групповой этап Евро-2020 на последнем месте в группе, заработала 10,75 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций.
Из этой суммы 9,25 миллиона евро полагается каждой национальной федерации за попадание в групповой турнир.
Еще 1,75 миллиона Российский футбольный союз получит за победу над финнами.
В понедельник сборная России крупно проиграла Дании и завершила выступление на турнире.
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