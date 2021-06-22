Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Результаты Участники
22.06.2021 13:28
Рубрика: Спорт

Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020

Текст: Максим Домчев

Названа сумма, которую заработала сборная России по футболу за выступление на чемпионате Европы.

Фото: STUART FRANKLIN / POOL / AFP
С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором

Российская команда, завершившая групповой этап Евро-2020 на последнем месте в группе, заработала 10,75 миллиона евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций.

Из этой суммы 9,25 миллиона евро полагается каждой национальной федерации за попадание в групповой турнир.

Еще 1,75 миллиона Российский футбольный союз получит за победу над финнами.

В понедельник сборная России крупно проиграла Дании и завершила выступление на турнире.

Новости чемпионата
Матвиенко посоветовала российскому футболу брать пример с балета 12:17
Провал сборной на Евро: кто за это ответит? Обсуждают Ловчев и Егоров 11:08
Песков прокомментировал вылет российской сборной с Евро-2020 09:36
Президент РФС высказался о будущем Черчесова в сборной России 01:33
Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 12:43

Ловчев о вылете сборной России с Евро-2020: Мы все отмучались 12:43

Легенда отечественного футбола Евгений Ловчев и журналист Сергей Егоров подвели итоги выступления сборной России на Евро-2020. "Сейчас такое впечатление, что мы все отмучались. У наших игроков нет нужного уровня мастерства", - отметил Ловчев

Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 11:35

Глава Минспорта подвел итоги выступления сборной России на Евро-2020 11:35

Глава Минспорта Олег Матыцин, подводя итоги выступления сборной России на Евро-2020, отметил необходимость проведения реформ. "Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола", - отметил, в частности, он

С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором 10:31

С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором 10:31

Евро для нас позади. И остается ждать его интереснейшей, без россиян происходящей развязки. Станислав Черчесов играл с теми, с кем мог играть. А вот они играть не могли. Очень хотели, ложились костьми, выходили на поле, едва оправившись после травм. Но не хватало сборной одного, что называется простым словом - класс

Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу 01:50

Станислав Черчесов: Игроки были готовы, но матч сложился не в нашу пользу 01:50

Футболисты сборной России соблюдали план на игру в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Об этом рассказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов после окончания встречи