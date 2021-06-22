С Евро-2020 наша сборная вылетела с заслуженным позором

И даже заселив команду в роскошные отели, предоставив прекрасные спортивные базы, обеспечив всем, что только материально возможно, и, что важно, искренне холя и лелея сборную безграничной любовью, нельзя научить ее играть в футбол специально к этому чемпионату. Как раз футбол, ей, горемычной, не давался. И никакие старания подтянуть физическую подготовку и сделать из нее панацею, чтобы вывести на пик в нужный момент, практически не могли удаться. Хотя именно на этот редчайший раз времени на подготовку было как никогда отпущено вдоволь. К отборочным матчам чемпионата мира - а они вот уже, на носу - такого не будет. И вполне вероятно, сборную ожидает новый пролет.

Мы удивляемся нашему европейскому позору. Удивительно было бы иное: вдруг взяли, собрались на поле в кружочек перед матчем, выкрикнули, побежали и… Но так не бывает. На эмоциях, при везении, поддержке трибун и бесстрастном судействе реально совершить чудо раз и даже другой. Но чудо потому и называется чудом, что оно не ставится на поток. Да и нашу порцию чудес мы получили в 2018-м на домашнем Кубке мира. После этого было плохо, очень плохо, а сегодня - еще хуже.

Погром нашей 38-й по рейтингу ФИФА сборной в матче с его лидерами бельгийцами был шоком. Нельзя все-таки, неприлично, неуважительно к своим согражданам уступать 0:3 дома. Вымученные 1:0 с финнами растоптали остатки несмотря ни на что сохранявшегося оптимизма. Играли в родном доме плохо. Дания, десятая команда мира, виделась мне орехом, который не разгрызть. В первом матче чуть не потеряла своего лучшего игрока Кристиана Эриксена, божьими стараниями все-таки воскресшего. Затем могла одолеть и бельгийцев. Третий матч подряд проигрывать датчанам в Копенгагене было никак нельзя.

И тут мы помогли всей той бескорыстной помощью, которую только и могли предоставить по непрошенному футбольному ленд-лизу. Какая физическая подготовка и мощь - сил хватило на четверть часа. И откуда, с какого седьмого неба снизошел к нам в Копенгагене французский судья Турен? Отвесил датчанам - хозяевам поля! - сомнительный пенальти, так порадовавший Дзюбу. Не оставил в меньшинстве, не показал вторую желтую карточку Кудряшову, своим костоломством удаление, бесспорно, заслужившему.

Сборная проигрывала по всем статьям, хотелось, чтоб напрасно ожидаемое зрелище поскорее закончилось, маячили и 1:4, и 1:6. Избиение здоровенных младенцев умелыми парнями, отобранными из пятимиллионного датского населения, одного района необъятной Москвы, могло закончиться еще боле крупным позором. К счастью, хозяева остановились на четырех мячах. Могло бы быть и больше, если бы не наш российский бойцовский дух, проявленный Марио Фернандесом, да бесконечные старания Джикии. Не оказалось никого, кто бы по-капитански повел за собой, переломил. Не было такого в сборной. Играли, повторюсь, как могли играть. Иногда после таких провалов (впрочем, "такие" очень редки) поднимается всплеск голосов: почему не взяли в сборную того или этого? Но сейчас пригласили всех тех из немногих 50-70 россиян, кто играет за немалые деньги в премьер-лиге и даже не уступает десяткам за бешеные деньги закупленным в зарубежье средненьким игрокам или собирающимся на залуженный покой погасшим иностранным звездам. В том и беда - выступать за сборную некому, словно перевелись у нас футболисты. Ау, где вы, куда спрятались? Или получая невиданные по российским мерам зарплаты, можно довольствоваться и скромной игрой в премьер-лиге или даже в ФНЛ, где мастеровитый игрок получает законную зарплату, в разы превышающую государственную стипендию олимпийских чемпионов фигуристов, борцов и стрелков.

Говорят о рынке, вроде как определяющем явно перегретую российскую футбольную зарплату. Но рынок перегрет. Надежды на один лишь рынок дважды приводили страну к банковскому коллапсу в 1990-х. Давайте без ударов в грудь признаем: уровень жизни нашей таков, что заработки российского инженера, журналиста, агрария, кого хотите, кроме шоуменов и шоуменок, далеко отстают от получаемого их зарубежными собратьями по профессии. С этим можно было бы как-то мириться, если бы такое неравенство приносило футбольный результат. За радость надо платить. Но где он, этот успех, кто его видел в европейских кубках или в сегодняшнем Евро? Может, тут стоит задуматься не только чисто футбольным и спортивным организациям, а и Счетной палате?

Правда, можно вспомнить, что на предыдущем чемпионате Европы команда тренера Слуцкого сыграла еще хуже. Тут хоть одна победа, а в 2016-м ухитрились занять то же самое четвертое, последнее место в группе вообще с одной лишь ничьей. Но это же говорит лишь об одном - стабильности наших футбольных неудач. И если так будет продолжаться и дальше, куда откатится наш, некоторые еще помнят, победный в былые времена футбол?

Только не надо увольнений тренеров: а кто будет отвечать за отборочные матчи к Кубку мира-2022 в Дохе? Поиски стрелочника бесполезны. Российскому футболу пора меняться. Больно смотреть, как при малейшем ускорении соперника наши не способны набрать скорость. Становится игра чуть быстрее, прекращаются любимые в премьер-лиге перекаты, и даже игроки сборной не в силах справиться на скорости с соперником, теряется вся техника, пропадает умение. Даже великая наша вратарская школа незаметно уходит в прошлое. Пример коренного и верного динамовца Шунина тому доказательство.

Но все это частности. Наш футбол нуждается в резких переменах. Да, создана хорошая инфраструктура. Мы великолепно организовываем любые турниры. Но игра, сама игра все хиреет и хиреет. Надо, чтобы футболом руководили футбольные профессионалы. Пора заняться детским футболом, который обязательно даст больше игроков, чем те несколько сотен сегодняшних профи, из которых и выбрать некого. Надо возвращать к жизни тренерскую школу - отечественную, российскую.

Евро для нас позади. И остается ждать его интереснейшей, без россиян происходящей развязки. А потом начнется наш настоящий российский футбол. С его тремя-четырьмя суперклубами, обычными неурядицами в судействе, отдельными красивыми моментами. За который мы этот лучший в мире вид спорта и любим. И любить не перестанем. И верить в него тоже. Потому что мы - такие. Для нас надежда и футбол никогда не умирают.