Дзюба извинился перед болельщиками и назвал виновников провала на Евро-2020

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал крупное поражение от датчан (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

Проиграв скандинавам, команда Станислава Черчесова финишировала на четвертом месте в квартете "В" и покинула турнир.

"Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражения. Может, счет немножко не по игре, но на таком уровне, если ты не забиваешь свои моменты, тебя накажут. Мы все вместе побеждаем и проигрываем. Проиграли, прежде всего, футболисты. Нам все объяснили, разжевали. Но если на протяжении всего турнира ты сам себе привозишь голы - я не говорю кто-то, я говорю мы, игроки, - то, конечно, ты уступишь", - сказал Дзюба в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что первое место в нашей группе с девятью очками заняла Бельгия, а Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка. Наша сборная оказалась ниже датчан и финнов из-за худшей разницы мячей.