Сборная России разгромно проиграла Дании и не вышла в плей-офф Евро-2020

Еще накануне почти ничего на улицах Копенгагена не говорило о том, что здесь пройдет большой матч. Но сегодня все изменилось. Уже утром в бары улицы-визитки города, Нюхавн, стали стекаться люди в красных футболках. В Копенгагене есть фан-зона, причем очень даже уютная, но датчанам она не нужна. Влив в себя внушительное количество пива, болельщики начали распеваться и жечь файеры прямо на месте. Вы спросите, чем в это время занимались полицейские? Да тоже получали удовольствие от происходящего. Так что, можно было только представить, в каком состоянии болельщики явились на стадион.

В этой связи уместным оказалось предупреждение стюарда, посоветовавшего закрывать ноутбук, когда датчане забьют. Мол, извините, но на вас может пролиться пиво. Задело, что он сказал не "если забьют", а "когда забьют". Но такова была реальность: ни букмекеры, ни специалисты, ни примерно весь мир не считал сборную России в этом сражении фаворитом. "Если не обыгрывать россиян, то кого?" - дерзко вопрошал перед игрой форвард датчан Юсуф Поульсен.

Многое в этом матче было против нас. Например, из-за антиковидных правил сборную России в этом матче не могли массово поддержать болельщики. Нет, несколько десятков соотечественников всеми правдами и неправдами до стадиона добрались, но на ревущем в экстазе "Паркене" (к слову, забившемся под заявку) их было совершенно не слышно. Датчане, как выяснилось создавать шумовой эффект умеют будь здоров. И петь тоже. Как и в Ливерпуле, здесь поют "You"ll never walk alone" (Ты никогда не будешь одинок - прим. РГ). В свете истории с Кристианом Эриксеном это особенно актуально. Так что первое, что предстояло нашим выдержать - это давление трибун.

На заключительный матч группового этапа Станислав Черчесов остался верен схеме, которой были побеждены финны. То есть с пятью защитниками. Только вместо Дмитрия Баринова позицию левого центрального занял Федор Кудряшов. А крайним на этом фланге снова оказался Далер Кузяев. В остальном без особых изменений, включая вратарский пост, который снова занял Матвей Сафонов. Ну и главное, что на правом фланге появился Марио Фернандес, чье участие в сегодняшней встрече было под вопросом.

Предыдущий матч против Бельгии датчане начали в ураганном темпе и буквально смели соперника в первые минуты. С россиянами у скандинавов так не получилось. Хозяева больше владели мячом, но о тотальном доминировании речи не шло. Более того, первый реально опасный момент создали наши. На 18-й минуте Александр Головин при притихших трибунах классно вырвался на оперативный простор по центру, и сильно пробил из-под защитника по центру: Каспер Шмейхель успел сложиться с трудом.

Но главное, что вселяло оптимизм - это то, как четко наши выполняли игровое задание. Возможно, это выглядело неярко, но надежно. Первый реально серьезный удар датчане нанесли только на 29-й минуте, и то Пьер-Эмиль Хойберг бил из-за пределов штрафной.

В последнюю 10-минутку хозяева наших все-таки поддавили. Все началось с неудачного подката Марио на фланге, после которого последовал опасный навес в штрафную. Потом еще один и еще. Увы, сдержать этот натиск не удалось. На 38-й минуте классный удар с радиуса штрафной удался Миккелю Дамсгору - 1:0. Такой счет перемещал нас на последнее место в группе. А это значит, что во втором тайме надо было что-то менять.

Впрочем, после перерыва наши вышли на поле в том же составе. Перед свистком к продолжению матча россияне встали в кружок. Видимо, говорили друг другу какие-то правильные слова. Но лучше особо не стало. На исходе часа и вовсе случилась катастрофа: Роман Зобнин опрометчиво сделал пас назад в противоход Матвею Сафонову, и Поульсен забивал уже в пустые ворота - 2:0.

Только тогда Черчесов решился на замены, выпустив сразу троих свежих игроков: Александра Соболева, Рифата Жемалетдинова и Вячеслава Караваева. Соболев окупил свой выход почти сразу. На 68-й минуте в борьбе с Вестергором он упал в чужой штрафной: главный судья встречи Клеман Тюрпен этот эпизод квалифицировал, как нарушение правил и, не колеблясь, указал на "точку". Несмотря на жуткий гул трибун Артем Дзюба исполнил пенальти безупречно - 1:2.

Увы, надежда брезжила недолго. Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле с интервалом в три минуты отправили сборную России в окончательный нокаут - 4:1.

Дания выходит в плей-офф, а сборная России бесславно заканчивает свое выступление на Евро.