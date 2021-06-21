Онлайн-трансляция матча Евро-2020 Россия - Дания
В понедельник, 21 июня, сборная России по футболу проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы. В Копенгагене наши футболисты будут играть с командой Дании.
Ситуация на данный момент такова, что российским спортсменам обязательно нужно побеждать. Если команды сыграют вничью, то нужно, чтобы в параллельном матче сборная Финляндии не обыграла команду Бельгии. В нашей группе пока ничего не ясно, но будем надеяться, что сборная России снимет все вопросы о месте в плей-офф самостоятельно.
Отметим, что это первый матч, который россияне проведут не в Санкт-Петербурге, а на выезде. Кроме того, болельщики из России не смогут присутствовать на стадионе.
- Это будет наша первая игра на выезде за два последних турнира, и играть придется без болельщиков. Но это не проблема. Мы не используем слово "проблема" последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим справиться. Наша задача - хорошо выполнить свою работу и добиться результата, - заявил накануне поединка Станислав Черчесов.
В предыдущем туре наши футболисты с минимальным счетом обыграли Финляндию - 1:0. До матча с Данией под вопросом было участие в нем Марио Фернандеса, однако, по последней информации, у него все хорошо, и будем надеяться, что он выйдет на поле.
Датчане на данный момент занимают последнее место в группе - у них в активе ноль очков. Но даже они - при стечении обстоятельств - могут выйти в плей-офф. Более того, по словам главного тренера команды, Дания заряжена на победу.
- Что бы ни случилось, мы выйдем и будем играть на победу. Это будет невероятно тяжелый матч. Россия - отличная команда. Нам не нужно ничего форсировать, мы все знаем, как это сложно. Мы должны сохранять холодную голову и не допускать ошибок, - цитирует официальный сайт УЕФА слова Каспера Юльманна.
Матч, который пройдет на стадионе "Паркен", обслужит французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном.
Текстовая онлайн-трансляция матча Россия - Дания начнется в 22.00 по московскому времени.
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