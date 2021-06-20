Тренер сборной Дании ожидает тяжелой битвы в матче с Россией

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн поделился своим мнением о предстоящем матче третьего тура группового этапа Евро-2020 завтра против России.

Специалист отметил, что от этой встречи он ждет тяжелой битвы. Юльманн подчеркнул: у россиян есть качественные футболисты. Прежде всего датчанин имел ввиду Артема Дзюбу и Александра Головина.

"Соперник кое-что умеет. Они действительно знают, как играть в футбол, у них есть сильные исполнители. Есть Дзюба, Головин, другие талантливые ребята. Ожидаю сложного поединка, они не будут просто стоять и ждать. Я рад, что матч пройдет не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Россиянам нужна ничья, это будет тяжелая битва", - отметил на пресс-конференции Юльманн.

Напомним: перед последним туром в группе "В" лидирует Бельгия с шестью очками, уже обеспечившая себе участие в плей-офф. Далее идут Россия с Финляндией (по три очка) и Дания (ноль очков).