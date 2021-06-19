Сборная России отправится в Данию на матч Евро-2020 за сутки до игры

В понедельник сборной России предстоит провести игру против сборной Дании. Тренерский штаб принял решение отправиться на игру не в субботу, как планировалось ранее, а в воскресенье.

"Решение поменять планы - тренерского штаба. Мы тут чувствуем себя комфортнее. С УЕФА это согласовали", - цитирует слова пресс-атташе сборной России Игоря Владимирова РИА Новости.

Также он рассказал о том, что получивший травму в матче против Финляндии защитник Марио Фернандес перед игрой с датчанами будет работать индивидуально.

Матч между сборными России и Дании состоится 21 июня в 22:00 по московскому времени. Сборная России после двух туров занимает в группе второе место, набрав три очка. Лидирует Бельгия - 6 очков, три очка у финнов, а команда Дании оба своих матча проиграла.