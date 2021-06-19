Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании

Матч заключительного тура группового раунда между сборными России и Дании обслужит французская бригада арбитров во главе с Клесамон Тюрпеном.

Встреча команд России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене в 22:00 по московскому времени. Как сообщает сайт УЕФА, арбитром встречи назначен известный француз Клеман Тюрпен, работавший в мае на финале Лиги Европы.

Во Франции этот арбитр считается лучшим. На матчах высшего дивизиона он работает с 2008-го года, с 2011-го получил статус арбитра ФИФА. Тюрпен судил матчи Евро-2016 и чемпионата мира 2018 года, который прошел в России. В минувшем сезоне он в четвертый раз был признан лучшим арбитром французской Лиги 1.

Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николя Дано и Сириль Гренгор, четвертый рефери - швейцарец Сандро Шерер. Арбитр на VAR Франсуа Летесье, также представляющий Францию.