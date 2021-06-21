Сборная Дании забила второй гол в матче против России

Сборная Дании увеличила счет в матче заключительного тура группового этапа чемпионата Европы против России.

На 59-й минуте Роман Зобнин сделал передачу назад в противоход Матвею Сафонову: первым на мяче оказался Юссуф Поульсен, который бил уже по пустым воротам - 2:0.

Открыл счет в матче на 38-й минуте Миккель Дамсгор.

Напомним, россиянам для гарантированного выхода в плей-офф Евро-2020 нужна победа. Ничья с высокой долей вероятности также выведет команду Станислава Черчесова в следующую стадию.

В параллельном матче группы "В" играют сборные Финляндии и Бельгии.