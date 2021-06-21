Сборная Дании открыла счет в матче с Россией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

На 38-й минуте встречи, проходящей в Копенгагене, классный удар с радиуса штрафной площади удался Миккелю Дамсгору. Сафонову оставалось лишь взглядом проводить мяч.

Напомним, россиянам для гарантированного выхода в плей-офф Евро-2020 нужна победа. Ничья с высокой долей вероятности также выведет команду Станислава Черчесова в следующую стадию.

В параллельном матче группы "В" играют сборные Финляндии и Бельгии.