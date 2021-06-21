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21.06.2021 22:52
Рубрика: Спорт

Сборная Дании открыла счет в матче с Россией

Текст: Илья Соболев
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images

Сборная Дании открыла счет в матче с Россией в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
Россия - Дания - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу

На 38-й минуте встречи, проходящей в Копенгагене, классный удар с радиуса штрафной площади удался Миккелю Дамсгору. Сафонову оставалось лишь взглядом проводить мяч.

Напомним, россиянам для гарантированного выхода в плей-офф Евро-2020 нужна победа. Ничья с высокой долей вероятности также выведет команду Станислава Черчесова в следующую стадию.

В параллельном матче группы "В" играют сборные Финляндии и Бельгии.

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