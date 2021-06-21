"Шмон", ПЦР, билеты втридорога: как россияне добирались на игру с Данией

Валентина:

- Добирались через Европу. Пустили только со второго раза. Долго допрашивали, проверяли визы, но все-таки пустили. Уточняли, сколько фанатов собралось и не будем ли мы буянить? Теперь сборная России должна обязательно победить, потому что мы добирались с огромным трудом.

Сначала мы проходили паспортный контроль, нас задержали, подошел представитель органов. У нас были визы, билеты, всяческие разрешения. Но нас не пустили. После этого к нам подошел полицейский, забрал наши паспорта. Долго проверяли, задавали вопросы и только затем пропустили. Думаю, они просто не хотели пустить русских фанатов, боялись нашей "движухи". Мы бы разорвали весь город своей энергетикой.

Карантин соблюдать нас не заставляли. Мы летели из Франции, делали тесты ПЦР при посадке на самолет и по прибытии.

Илья:

- Мы добирались на машине, это было нетрудно. У нас был паром, и перед въездом в Данию нас очень сильно "шмонали". На этом все. Посмотрели паспорт. Я так понимаю, так со всеми: с датчанами, немцами. Это никак не связано с тем, что мы ехали на футбол. Мы, кстати, сказали, что едем на футбол. Но там всех останавливали, такая ситуация. Карантин соблюдать не заставляли, у нас есть тест ПЦР.

Билеты на матч купили еще в 2019 году, когда только прошла жеребьевка. Правда, эти билеты месяц назад у нас отменили. Но знакомые помогли, мы взяли билеты. Можно сказать, повезло нам очень. В свободной продаже билетов не было, мы смотрели на сайте УЕФА, мониторили. На матч в Питере в любой момент можно было билеты купить, а в Дании - нет.

Надежда умирает последней. На бумаге мы явные аутсайдеры. Но, надеюсь, произойдет чудо, здесь только на него остается надеяться.

Артур:

- Сейчас живу в Испании. Был на матче открытия в Риме, на всех матчах в Севилье. Сюда приехал без всяких проблем. Ни тестов, ничего не надо было. Хотя сегодня пьяные болельщики подходили, предъявляли мне, как я здесь оказался.

За билеты заплатил в три цены. Купил у перепродажников сразу после матча с финнами. Все решилось в последний момент. Сегодня матч такой, просто нужно быть здесь. Пару ребят еще знаю, которую приехали, они сами из Нидерландов.

Не жду хорошего результата сегодня. Но, посмотрим. На чемпионате мира тоже ждали худшего, но получилось отлично.