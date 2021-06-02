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02.06.2021 19:14
Рубрика: Спорт

В Копенгагене гостей не ждут

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матч группового этапа Евро-2020
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Как это частенько бывает в последние годы, большая политика вмешалась в спорт. На днях стало известно, что власти Дании отказались пускать российских болельщиков на третий, заключительный матч группового этапа с участием этих команд в Копенгагене.
Полупустые стадионы стали привычным делом для крупных европейских городов. Фото: Gettyimages Полупустые стадионы стали привычным делом для крупных европейских городов. Фото: Gettyimages
Полупустые стадионы стали привычным делом для крупных европейских городов. Фото: Gettyimages

Официальная причина такого решения - вакцина. Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС, по которым разрешено пускать лишь тех, кто вакцинировался одобренным в Европе вакцинами AstraZeneca, Moderna. При этом российские вакцины - "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпикВакКорона" - сюда не входят.

Фото: Михаил Шапаев / РФС
Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых

Еще один момент: Россия находится в так называемом оранжевом списке датского правительства. Скандинавы разделили все страны на три категории: желтый (с самыми мягкими требованиями на въезд), оранжевый (средний) и красный (с самыми жесткими). Оранжевый пункт требует от въезжающих выполнить несколько условий: тест до посадки на самолет, по прибытии и изоляцию. Самое главное - для получения визы необходимо указать "важную причину" для посещения Дании. Жаль, но присутствие на матче Евро-2020 датчане таковой не сочли. Для бельгийских и финских болельщиков все немного проще. Финны - в желтом списке, так что фанатам нужно будет просто сдать тест по прилету. Бельгия - в оранжевом, но у граждан Евросоюза есть способ снять ограничения для себя: нужно просто сделать одну из одобренных прививок. Непонятно, почему в Дании смело решились взять на себя сугубо медицинские функции и давать оценки вакцинам, признавая одни и безапелляционно отвергая другие, тоже во многих странах признанные и успешно работающие.

Разумеется, в Российском футбольном союзе (РФС) выразили возмущение позицией датчан. Генсек организации Александр Алаев направил письмо на имя гендиректора УЕФА Мартина Каллена с просьбой разобраться во всей этой ситуации.

- Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшей игре с Данией. Надеемся, власти этой страны пойдут нам навстречу, - отметил Алаев.

Иностранные фанаты смогут приехать в Россию на Евро без виз, а наших болельщиков не пускают в Данию. И где здесь справедливость?

После письма Алаева УЕФА обратился к датской федерации футбола, а те, в свою очередь, перенаправили вопрос в министерство иностранных дел страны. Однако МИД не предоставил никаких исключений из действующих ограничений.

Ситуация грустна и парадоксальна. Напомним, что в Санкт-Петербурге пройдет аж семь матчей предстоящего турнира. И Россия пошла навстречу десяткам тысяч иностранцев, желающих поболеть за свои сборные на питерском стадионе. Желающие посетить нашу страну из Европы смогут приехать без виз. Для въезда в Россию им потребуется только билет на игру, паспорт болельщика (Fan ID) и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Нет, как у датчан, обязательного пункта о вакцинации, причем только той вакциной, которая применяется у нас в России.

Что получается? Мы, условно говоря, открываем свои двери для любителей футбола, чтобы они не пропустили важнейшее событие для своих сборных, а наших болельщиков отказываются пускать в Данию, ставя перед ними целый ряд ограничений. Не по-спортивному все это. Хотя логику датчан можно трактовать по иному: очень возможно, что именно поединок с Россией станет решающим для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф. Все прекрасно понимают, как важна в таких моментах поддержка болельщиков. Ее отсутствие - большой удар для любой сборной.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 откроется в "Лужниках" 11 июня

Впрочем, России не привыкать сталкиваться с околоспортивными факторами. Достаточно вспомнить допинговые "войны", запрет флага и многое другое. Из последнего - снятие триколора со стола Тамары Тансыккужиной во время финала чемпионата мира по шашкам против Натальи Садовской из Польши. Несмотря на этот неприятный инцидент, Тансыккужина победила. Остается надеяться, что и наша футбольная сборная ответит на все эти неспортивные вещи таким же образом: возьмет и обыграет соперника, показав характер.

Тем временем

Тренерский штаб сборной России огласил окончательный состав команды на чемпионат Европы-2020. Как и было запланировано, из 30 игроков, вызванных на сбор в Австрию, в списке остались 26 человек. Не поедут на турнир вратарь "Зенита" Андрей Лунев, защитники Илья Самошников ("Рубин") и Роман Евгеньев ("Динамо"). Из-за травмы пропустит соревнования полузащитник "Динамо" Арсен Захарян. Полностью состав выглядит следующим образом: вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба - ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Андрей Семенов ("Ахмат"); полузащитники: Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой (все - "Зенит"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Денис Черышев ("Валенсия"), Алексей Ионов ("Краснодар"); нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак").

- Вопрос с Самошниковым решился сам по себе - на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней. Евгеньев хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята, в том числе и Лунев, предупреждены, что будут тренироваться с нами до старта турнира. Жизнь нас научила: вечером игрок здоровый, а утром - уже нет, - прокомментировал выбор состава в эфире "Матч ТВ" главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Статистика

Контрольный матч. Сборная Польши - Сборная России - 1:1

Голы: Шверчок, 4 - Караваев, 20.

Польша: Фабиански, Пентковский (Беднарек, 57), Хелик, Кендзера (Берешиньски, 56), Пухач, Клих (Козловский, 70), Крыховяк, Франковский (Линетти, 80), Ковнацки (Юзвяк, 56), Шверчок, Свидерский (Модер, 67).

Россия: Шунин (Сафонов, 63), Караваев, Джикия, Семенов (Дивеев), Кудряшов, Кузяев (Жирков, 67), Оздоев (Мухин, 57), Зобнин, Миранчук (Жемалетдинов, 63), Головин, Дзюба (Заболотный, 67).

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