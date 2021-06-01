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01.06.2021 16:25
Рубрика: Спорт

Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 откроется в "Лужниках" 11 июня

Текст: Александр Мелешенко
В московских "Лужниках" с 11 июня по 11 июля будет работать фан-зона просмотра матчей чемпионата Европы по футболу. Для прохода на нее болельщикам нужно будет зарегистрироваться онлайн и получить билет. Об этом сообщили в столичном департаменте спорта.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Приехать в Россию на матчи Евро-2020 можно будет без визы

"Сцену и большие экраны установят на территории легендарного спортивного комплекса "Лужники" рядом с Южным спортивным ядром. Здесь же будут работать фудтраки и будет организована вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания болельщиков. Вход на территорию будет организован со стороны Центральной площади "Лужников", - цитирует пресс-службу ТАСС.

Предварительная регистрация и билеты необходимы, поскольку число мест на площадке ограничено, добавили в департаменте. Меры связаны с профилактикой распространения коронавируса. Зарегистрироваться можно на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы сформируется билет с QR-кодом. На один день игры можно оформить только один билет, причем действовать он будет лишь вместе с документом, удостоверяющим личность.

Чемпионат Европы по футболу в 2021 году пройдет, напомним, с 11 июня по 11 июля. Игры состоятся в разных городах, семь матчей примет Санкт-Петербург. В частности, 12 июня там сыграют сборные Бельгии и России.

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