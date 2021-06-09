Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге

Паспорт нужно обновить

Паспорт болельщика, он же Fan ID, - отечественное ноу-хау. Внешне документ выглядит как небольшая ламинированная карточка с персональными данными владельца, а по сути - это часть системы идентификации болельщиков. Впервые как элемент безопасности Fan ID был применен на Олимпийских играх-2014 в Сочи. Опыт признали удачным и перенесли на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, которые с успехом прошли в нашей стране.

Без Fan ID попасть на стадион в Петербурге не получится

Сразу же важное уточнение. Паспорта болельщика, оформленные на упомянутые турниры, на матчах Евро-2020 в Петербурге действовать уже не будут. Более того, тем, кто получил Fan ID в прошлом году (до 1 октября), ориентируясь на первоначальные сроки чемпионата Европы, документ тоже придется обновить. Сделать это можно онлайн (актуально для иностранцев, которые могут получить документ по почте или в сети визовых центров VFS Global) либо в одном из центров выдачи паспорта болельщика в Москве и Санкт-Петербурге. Времени на процедуру уйдет немного, зато полученных взамен преимуществ - вагон.

В гости без границ

Гости из-за рубежа почувствуют их уже на въезде в страну. С билетом и паспортом болельщика на руках виза им не потребуется. "В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола", - говорил в интервью ТАСС глава оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин. Безвизовый режим на въезд для болельщиков начал действовать с 29 мая (за 14 дней до первого матча в Санкт-Петербурге), а закончится 2 июля (в день последней игры в Питере). Покинуть Россию без визы можно будет до 12 июля.

Не платим за проезд

Что еще дает Fan ID в связке с билетом на матч? Например, бесплатный проезд на общественном транспорте в день игры, но главное - без паспорта болельщика не попасть на стадион. Так что счастливчикам, успевшим приобрести билеты на матчи Евро-2020, с оформлением Fan ID лучше не затягивать, чтобы уже ни на что не отвлекаться, когда наступит праздник футбола.

Теперь непосредственно о билетах. На Евро-2020 приоритет будет отдан мобильным билетам. Новую технологию УЕФА собирался опробовать еще в прошлом году. А теперь, в ковидных условиях, она очень даже кстати. Прикладываешь и проходишь. Найти свои мобильные билеты болельщики могут в специальном приложении Евро-2020. По крайней мере на словах звучит все довольно легко и просто. Только перед поездкой на стадион стоит полностью зарядить свой гаджет. Ну и небольшим пауэрбанком обзавестись не помешает. На всякий случай.

3 турнира на территории РФ уже прошли с использованием паспорта болельщика

Есть список и запрещенных для проноса на трибуну вещей. Помнится, на чемпионате мира-2010 в Южной Африке зрителям не разрешалось проносить с собой, к примеру, копье.

В Питере помимо привычных пунктов (алкоголь, горючие вещества, стеклянная тара и т.д.) под запрет попали сумки больше формата А4 и зонты. В этой ситуации отличным подспорьем может стать дождевик. А вот то, что внутрь не пустят с копьями, кажется, дополнительно объяснять не нужно. Зато яркие костюмы, баннеры и флаги (допустимый размер 2 на 1,5 м) только приветствуются.

Необходимо знать

Что взять на арену

Мобильный билет и удостоверение личности

Паспорт болельщика Маску для лица

Пауэрбанк

Флаги

Баннеры

Нельзя брать

Профессиональные фото- и видеокамеры

Еду и напитки

Сумки больше формата А4

Зонты

Вопросы и ответы

Паспорт болельщика

Можно ли приобрести билеты по одному документу, а заявку на паспорт болельщика подать по другому?

Можно. Но при подаче заявки и при получении паспорта болельщика документ должен быть одним и тем же.

Нужно ли получать паспорт болельщика детям?

Нужно. Подать заявку за ребенка, не достигшего 14 лет, может его родитель или законный представитель, назначенный органом опеки.

Можно ли получить паспорт болельщика до покупки билета на матч Евро-2020?

Нет. Подать заявку на Fan ID могут только владельцы билетов. При этом для получения паспорта болельщика иметь с собой билет необязательно.

Что делать, если паспорт болельщика утерян?

Чтобы получить дубликат, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, данные которого были указаны при подаче заявки на Fan ID. Утерянный паспорт болельщика будет заблокирован.

Каков срок действия паспорта болельщика?

Паспорт болельщика будет действовать на протяжении всего времени проведения российской части Евро-2020.

Где получить паспорт болельщика

По почте.

Центр выдачи в Москве. Лужники, 24, стр. 4.

Центры выдачи в Санкт-Петербурге. Невский проспект, 48.

Приморский проспект, 72. ТЦ "Питерлэнд", 2-й этаж.