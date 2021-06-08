Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020

Определился состав комментаторов, которые будут работать на матчах первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

В субботу 12 июня игру Уэльс-Швейцария (16:00 по московскому времени) из Баку будет комментировать Михаил Моссаковский, а Роман Трушечкин в тот же день будет работать на поединке соперников сборной России по группе - Дании и Финляндии (19:00).

На матчах Австрия - Северная Македония (13 июня, Бухарест, 19:00 по МСК) и Венгрия - Португалия (15 июня, Будапешт, 19:00) будет работать Александр Шмурнов.

Все эти матчи будут транслироваться в прямом эфире на "Матч ТВ".