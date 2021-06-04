Черчесов назвал основного вратаря на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что определился с кандидатурой основного вратаря на чемпионат Европы.

По словам наставника национальной команды, пост номер один на Евро займет вратарь московского "Динамо" Антон Шунин.

"Вратарская линия у нас определена. Шунин у нас номер один, он готовится к чемпионату Европы", - сказал он.

Черчесов также рассказал о том, по какой схеме будет играть сборная. У него есть понимание, но на тренировках отрабатываются различные варианты.

По мнению Черчесова два игрока команды - полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук способны на нестандартные решения и жаль, что Головин не выступал за сборную почти полтора года.