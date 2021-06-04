Черчесов прокомментировал поражение сборной России по хоккею

Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал поражение хоккеистов на чемпионате мира.

В четверг сборная России по хоккею потерпела поражение в четвертьфинале чемпионата мира от команды Канады. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Во время пресс-конференции журналисты попросили наставника футбольной сборной Станислава Черчесова прокомментировать эту неудачу.

Черчесов признался, что следил за игрой, занимаясь своими обязанностями.

"На таком уровне один момент решает исход матча и турнира. Примем ситуацию такой, какая есть. Красная машина много радостей доставляла. Неудача на то и есть, чтобы поправиться и сделать два шага вперед", - сказал он.

Черчесов добавил, что теперь его команде предстоит провести свой турнир, и команда должна дать результат.