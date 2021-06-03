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03.06.2021 22:32
Рубрика: Спорт

Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
борная России по хоккею проиграла в четвертьфинале чемпионата мира Канаде - 1:2. "Кленовые листья" вырвали победу в овертайме.

В четвертьфинале чемпионата мира российская сборная встречалась с Канадой. Громкая вывеска, если не брать в расчет тот факт, что на этом чемпионате мира канадцы выступают не самым зведным составом. Разве что первая тройка нападения в составе Коннора Брауна, Адама Хенрика и Эндрю Маньяапане вызывала опасения - на троих они набрали 27 очков. Впрочем, выходить на лед и биться до финальной сирены канадцы привыкли в любом составе.

Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею

Начало встречи осталось за командой Валерия Брагина. Россияне ринулись в атаку, и в первые минут 7 создали несколько опасных моментов у ворот соперника. После этого инициатива перешла к канадцам, и дебютант нынешнего чемпионата мира Сергей Бобровский был вынужден выручать.

Серьезная возможность для того, чтобы открыть счет, появилась после удаления Оуэна Пауэра, но немного не хватило везения.

Начало второго периода принесло две тревожных минуты. Евгений Тимкин зачем-то атаковал соперника после броска, и после совещания арбитры отправили форварда на скамейку штрафников. Но и канадцам отличиться не удалось.

Ближе к концу второй двадцатиминутки счет в матче все же был открыт. Тот же Тимкин оказался в нужное время в нужном месте и с пятачка переправил шайбу в сетку.

В третьем периоде канадцы отыгрались. Судьи усмотрели в действиях Владимира Тарасенко нарушение, и первая тройка канадцев усилиями Хенрика пробила-таки Бобровского.

В итоге игра перешла в овертайм, где все решил гол Маньяапане.

Сборная России в очередной раз не сумела преодолеть канадский барьер.

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