Канада сравняла счет в четвертьфинале ЧМ против России

Сборная Канады по хоккею сравняла счет в матче против российской команды в четвертьфинале чемпионата мира.

В Риге продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречается с командой Канады.

После двух периодов россияне вели в счете после гола Евгения Тимкина, но на 46-й минуте встречи Адам Хенрик в большинстве восстановил равенство в счете.