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03.06.2021 22:07
Рубрика: Спорт

Канада сравняла счет в четвертьфинале ЧМ против России

Текст: Максим Домчев
Сборная Канады по хоккею сравняла счет в матче против российской команды в четвертьфинале чемпионата мира.

В Риге продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречается с командой Канады.

После двух периодов россияне вели в счете после гола Евгения Тимкина, но на 46-й минуте встречи Адам Хенрик в большинстве восстановил равенство в счете.

Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею
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