Канада сравняла счет в четвертьфинале ЧМ против России

Сборная Канады по хоккею сравняла счет в матче против российской команды в четвертьфинале чемпионата мира.
В Риге продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором сборная России встречается с командой Канады.
После двух периодов россияне вели в счете после гола Евгения Тимкина, но на 46-й минуте встречи Адам Хенрик в большинстве восстановил равенство в счете.
TIE GAME! 🚨— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Adam Henrique = captain clutch 🔥@hockeycanada #IIHFWorlds #ROCCAN @AnaheimDucks pic.twitter.com/aFZZNZbw5z