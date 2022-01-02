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02.01.2022 10:00
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев проиграл свой первый матч на АТР Cup

Текст: Анна Козина
Фото: Steve Christo/ AP Фото: Steve Christo/ AP
Фото: Steve Christo/ AP

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу во второй встрече матча группового этапа командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии в преддверии Australian Open.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Умбер, занимающий 35-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) одержал волевую победу в напряженном матче, который длился почти три часа.

Таким образом Франция сравняла счет в матче с Россией, действующим победителем турнира. Напомним, что в стартовой встрече команд наш теннисист Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счетом 2:6, 7:5, 6:3.

Победитель определится в парной встрече, которая пройдет позже в воскресенье. На решающий матч заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном.

В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.

Наша команда понесла серьезные потери перед стартом. Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с соревнований. Вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина.

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