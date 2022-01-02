Даниил Медведев проиграл свой первый матч на АТР Cup

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев уступил французу Уго Умберу во второй встрече матча группового этапа командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии в преддверии Australian Open.

Умбер, занимающий 35-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) одержал волевую победу в напряженном матче, который длился почти три часа.

Таким образом Франция сравняла счет в матче с Россией, действующим победителем турнира. Напомним, что в стартовой встрече команд наш теннисист Роман Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша со счетом 2:6, 7:5, 6:3.

Победитель определится в парной встрече, которая пройдет позже в воскресенье. На решающий матч заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном.

В группе В, помимо России и Франции, также выступают сборные Австралии и Италии.

Наша команда понесла серьезные потери перед стартом. Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской заразились коронавирусом и снялись с соревнований. Вместо них в сборную вызвали Евгения Карловского и Романа Сафиуллина.