В Австралии у российской теннисистки Павлюченковой выявили коронавирус

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заразилась коронавирусом. "Я прилетела в Австралию и сдала тест на COVID-19, который оказался положительным", - написала спортсменка в Twitter.

Она подчеркнула, что перед поездкой прошла полный курс вакцинации. Согласно действующим в стране правилам, Павлюченкова сейчас находится в специальном отеле и следует всем протоколам. За ней наблюдают врачи. "Я вернусь на корт тогда, когда это будет безопасно для остальных", - добавила теннисистка.

Напомним, 17 января в Австралии стартует чемпионат по теннису. Россиянка попала в основную сетку одиночного турнира. В этом году она завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым.