Китайским футболистам запретили татуировки

Министерство спорта Китая теперь не разрешает футболистам национальной сборной наносить на тело татуировки, а тем, у кого они уже есть, предложено от них избавиться. Если это по каким-то причинам сделать не удастся, игроку придется на тренировках и в играх придумывать, как прятать тату.

Китайские чиновники уверены, что татуировки - это "не патриотично и вульгарно". Им не место на телах тех, кто представляет свою страну в футбольных матчах.

В Китае традиционно достаточно скептически относятся к татуировкам, хотя молодое поколение и пытается побороть консерватизм общества. Наиболее смелые уже шутят в соцсетях, что скоро в футбол "можно будет играть только членам Коммунистической партии Китая".