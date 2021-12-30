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30.12.2021 08:49
Рубрика: Экономика

С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет

Текст: Анастасия Селиванова

С 1 января 2022 года у граждан России появится возможность претендовать на налоговый вычет при занятиях спортом. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть за год занятий, составит 15,6 тысячи рублей.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"

Изменения в Налоговый кодекс на этот счет были внесены по поручению президента Владимира Путина, чтобы расширить линейку социальных налоговых вычетов и подстегнуть популярность спорта в стране. Возврату подлежит 13% потраченной на фитнес-услуги суммы. Например, если семья заплатила 45 тысяч рублей за годовой абонемент, то почти шесть тысяч рублей она сможет вернуть.

Чтобы получить налоговый вычет на себя и несовершеннолетних детей, нужно иметь на руках копию договора на оказание услуг и чек, а место, куда гражданин ходит на занятия, должно быть включено в специальный перечень и соответствовать ряду критериев. На данный момент в перечень вошли 3836 организаций, а проверить, есть ли ваш фитнес-центр в списке, можно на сайте Минспорта по ссылке.

Заявить право на вычет можно будет с января 2023 года за занятия спортом в 2022 году. Это можно сделать самостоятельно, направив декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или подав ее на бумаге в свою налоговую инспекцию.

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