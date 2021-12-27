Рублев заразился коронавирусом перед ATP Cup

Поездка российского теннисиста Андрея Рублева в Австралию, где с 1 по 9 января в Сиднее пройдет ATP Cup, а с 17 по 30 января в Мельбурне Открытый чемпионат Австралии, откладывается. Пятый номер рейтинга сдал положительный тест на коронавирус.

Рублев заразился на выставочном турнире в Абу-Даби. На тех соревнованиях вирус поймали Денис Шаповалов, Онс Жабер, Эмма Радукану, Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич.

- Я нахожусь в Барселоне, у меня есть минимальные симптомы, - написал Рублев в "Твиттере". - Я на изоляции, следую всем предписаниям врачей и соблюдаю все протоколы. Я вакцинирован и готовился к турнирам - Кубку АТР и Открытому чемпионату Австралии. Теперь мне нужно восстановиться, поэтому я поеду в Мельбурн только тогда, когда это будет безопасно для всех. Я очень расстроен и обеспокоен происходящим. Вернусь на корт при первой же возможности.

Напомним, что на ATP Cup сборная России, которая является действующим чемпионом турнира, попала в группу B и сыграет с командами Италии, Австрии и Австралии. В состав нашей команды помимо Рублева вошли Даниил Медведев (второе место в рейтинге ATP), Аслан Карацев (18-е), Роман Сафиуллин (167-е) и Евгений Донской (172-е).

Состав других квартетов выглядит следующим образом: группа A - сборные Сербии, Норвегии, Чили, Испании; группа С - команды Германии, Канады, Великобритании, США; группа D - сборные Греции, Польши, Аргентины, Грузии.