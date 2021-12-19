Теннисист Рублев выиграл турнир в ОАЭ, победив в финале Маррея

Россиянин Андрей Рублев стал победителем выставочного турнира Абу-Даби, одолев в финале в двух сетах британца Энди Маррея - 6:4, 7:6.

Соревнования в Эмиратах проводятся с 2009 года и являются предварительными перед Открытым чемпионатом Австралии (Australian Open). На этот раз в турнире участвовали сплошь топовые игроки. Помимо Рублева, за приз боролись, к примеру, Рафаэль Надаль и Маррей, а также Денис Шаповалов, которого Андрей одолел в полуфинале.

Что интересно - Рублев стал первым россиянином, выигравшим этот титул. В Абу-Даби он выступал в статусе первого сеяного и пятой ракетки мира.

- Надаль и Маррей серьезно относятся к таким теннисистам, как я, потому что мы совершенствуемся и играем все лучше и лучше. Те же Медведев, Зверец и Циципас уже доказали, что могут завоевывать большие трофеи и побеждать топов. Надеюсь, я тоже смогу это сделать. Что касается конкретно соревнований в Абу-Даби, то впервые я был здесь в 2017 году. Тогда мое тело еще не было готов, чтобы конкурировать на высшем уровне. Со временем организм становится сильнее, крепче, ты набираешь форму. За последние три-четыре года мое тело сильно трансформировалось, а моя игра заметно улучшилась, - признался Рублев.

В свою очередь Маррей сразу после финала похвалил Андрея.

- Я провел три хороших матча в Эмиратах, но Рублев сегодня выглядел просто фантастически. Он на протяжении всего сезона очень хорош, против него нелегко что-то придумать, - отметил Энди.