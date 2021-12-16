Теннисист Карацев получил приз по итогам года

Российский теннисист Аслан Карацев получил награду ATP в номинации "Прогресс года", обойдя в голосовании таких соперников, как норвежец Каспер Рууд, испанец Карлос Алькарас и британец Кэмерон Норри.

Сезон-2021 Карацев начал в статусе 114-й ракетки мира, а закончил на 14-й строчке мирового рейтинга. Аслан сенсационно добрался до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, затем завоевал два титула на турнирах АТР - в Дубае и Москве. Также на счету Карацева знаковая для любого игрока победа над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которая случилась на домашних для лидера Тура соревнованиях в Белграде.

Кроме того, Карацев пробился в финал "Ролан Гаррос" в миксте с Еленой Весниной. Дуэт сложился, и позже Аслан и Лена завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио. Закрыл сезон Карацев победой в "Кубке Дэвиса" в составе сборной России.