Теннисисты РФ третий раз в истории и впервые за 15 лет завоевали Кубок Дэвиса

Мужская сборная России - Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской - одержала победу в главном командном турнире теннисистов Кубке Дэвиса. В финале, который прошел в Мадриде, эти славные парни обыграли хорватов со счетом 2:0.

Россияне считались фаворитами в борьбе за титул с самого начала и подтвердили свой класс и статус. Фото: AP

На протяжении всей финальной стадии убойной силой российской команды были вторая ракетка мира Даниил Медведев и пятый номер рейтинга Андрей Рублев. В решающем матче первое очко принес Рублев, справившийся с Борной Гойо в двух сетах - 6:4, 7:6 (7:5). А затем Медведев переиграл Марина Чилича - 7:6 (9:7), 6:2.

В итоговой победе россиян во главе с капитаном Шамилем Тарпищевым был уверен наш самый титулованный теннисист, экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион и победитель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников. В разговоре с корреспондентом "РГ" он отметил, что успех закономерен.

Евгений, россиян называли фаворитами еще до старта турнира. Хоть раз дали они повод усомниться в выданных авансах?

Евгений Кафельников: У меня не возникало сомнений. Видно было, что ребята в отличной форме, что они хотят взять этот титул, стараются, выкладываются. Это самые главные признаки, по которым я делал такой вывод. Да, у Рублева были в начале турнира нервные матчи. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, уверенность Андрея пошатнулась в последние три месяца сезона, когда он выступал не на том уровне, на каком бы хотел. Но он, безусловно, классный игрок. Может, маленькие шероховатости мешали поначалу, но потом все пошло как надо. Результат сами видите какой.

Вы выступали и побеждали совсем в другом Кубке Дэвиса. Как вам нынешний формат?

Евгений Кафельников: Соглашусь, что формат изменен не в лучшую сторону. Исторические традиции Кубка Дэвиса с домашними и выездными матчами, когда зрители могли болеть за свою команду в родных станах, ушли в прошлое. Но я очень надеюсь, что рано или поздно разум возобладает и мы вернемся к тому, что было раньше. Потому что изюминка потеряна. Но при этом титул Кубка Дэвиса остается и он престижен. Поэтому очень рад за наших ребят.

Андрей Рублев и Даниил Медведев разделили победу с мамами, которые сидели на трибунах, и передали им трофей - "серебряную салатницу"

Девушки также выиграли Кубок Билли Джин Кинг в этом сезоне. Медведев взял "Большой Шлем", Хачанов - "серебро" Олимпиады в одиночке, Рублев и Павлюченкова - "золото" в миксте...

Евгений Кафельников: Просто поколение, которое мы ждали, выросло. Все шло к тому, что рано или поздно вновь появятся чемпионы, что сейчас и произошло. Думаю, что это закономерно. Все выполняют свою работу. Теннис вновь на передовых позициях у нас в стране, как однажды уже было.

Davis Cup-2022

Финалисты розыгрыша 2021 года - Россия и Хорватия - освобождены от участия в квалификации. Wild card получили сборные Сербии и Великобритании.

В отборе будут участвовать 24 команды. По итогам жеребьевки пары распределились следующим образом: Франция - Эквадор, Испания - Румыния, Бельгия - Финляндия, США - Колумбия, Канада - Голландия, Германия - Бразилия, Италия - Словакия, Австралия - Венгрия, Казахстан - Норвегия, Швеция - Япония, Аргентина - Чехия, Австрия - Корея.

Новый формат турнира, появившийся в 2019 году, снова подвергся небольшим изменениям. Концепция с финальной стадией и несколькими локациями осталась. Но с групповой стадии соревноваться начнут не 18, а 16 сборных, которые будут разделены на четыре группы и сыграют в разных городах. В плей-офф выйдет по две лучших команды из каждой группы. Плеф-офф будет проходить в нейтральном пятом городе. Длительность турнира составит 12 дней.