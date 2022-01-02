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02.01.2022 12:55
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев назвал три вещи, которые любит в России

Текст: Анна Козина

Вторая ракетка мира Даниил Медведев, который живет и тренируется в Монако, назвал три вещи, которые ему больше всего нравятся в России.

Фото: Steve Christo/ AP
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- Это опасный вопрос, потому что я не могу перечислить все, - цитирует Медведева сайт ATP. - Мне очень нравится качество еды в России, но я не имею в виду русскую кухню, говорю о продуктах в общем. Во-вторых, я очень люблю Москву, где я родился. Мне очень нравится город. С удовольствием возвращаюсь туда снова и снова, когда это позволяет мой график. В-третьих, назову ночную жизнь.

Сейчас Даниил Медведев в составе сборной России играет на АТР Cup в Австралии. Россияне одержали первую победу на групповом этапе - над командой Франции со счетом 2:1.

Следующую матчевую встречу на турнире россияне проведут 4 января. Нашими соперниками станут австралийцы.

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