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02.01.2022 10:49
Рубрика: Спорт

Российские теннисисты не без труда обыграли французов на ATP Cup

Текст: Анна Козина
Российские теннисисты со счетом 2:1 одержали победу над командой Франции в первом матче на групповом этапе турнира ATP Cup, который стартовал в Сиднее.
Фото: Steve Christo/ AP Фото: Steve Christo/ AP
Фото: Steve Christo/ AP

Решающее очко в заключительной парной встрече принесли Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Они оказались сильнее Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена, сделав по брейку в каждом из двух сетов (6:4, 6:4).

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В первом матче противостояния Сафиуллин обыграл Артура Риндеркнеша - 2:6, 7:5, 6:3. А вот вторая ракетка мира Медведев неожиданно уступил Уго Умберу - 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7).

Напомним, что россияне являются действующими чемпионами соревнований. Однако в этом году мы недосчитались в составе нескольких ведущих игроков. Из-за положительных тестов на коронавирус выступить не смогут Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.

Но наш лидер Даниил Медведев подчеркнул, что трудности его мотивируют.

- Прошедший год был феноменальным для российского тенниса. Полагаю, этот факт в какой-то степени может помочь нам и на этом турнире, потому что все ожидают от нас успеха. Я имею в виду, что мне нравится подобного рода давление, как вы знаете. Это мотивирует играть лучше, - сказал Медведев пресс-службе ATP перед стартом турнира. - Начинать сезон всегда непросто. Из группы выйдет только одна команда, так что нужно создавать себе как можно меньше проблем и выигрывать как можно больше матчей.

В группе В, помимо России и Франции, заменившей Австрию, также выступают сборные Австралии и Италии.

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