Игру российской теннисистки Людмилы Самсоновой оценили в WTA

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал топ-10 игроков мира, которые в уходящем году добились наибольшего прогресса в рейтинге.

Лидирует по данному показателю представительница Великобритании Эмма Радукану, победившая на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке. Она поднялась сразу на 324 позиции и теперь занимает 19-е место в рейтинге.

Отметили эксперты также взлет Людмилы Самсоновой. Россиянка со 117-й строчки поднялась на 39-ю. В 2021 году Самсонова выиграла турнир в Берлине, а также впервые в карьере добралась до четвертого круга Уимблдона.

Полностью топ-10 списка выглядит следующим образом: Эмма Радукану (+324 позиции, 19-е место), Клара Таусон (+108, 44-е место), Виктория Голубич (+94, 43-е место), Людмила Самсонова (+88, 39-е место), Тереза Мартинцова (+72, 48-е место), Лейла Фернандес (+64, 24-е место), Паула Бадоса (+62, восьмое место), Барбора Крейчикова (+60, пятое место), Тамара Зиданшек (+57, 30-е место), Энн Ли (+50, 47-е место).