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27.12.2021 01:55
Рубрика: Спорт

Игру российской теннисистки Людмилы Самсоновой оценили в WTA

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал топ-10 игроков мира, которые в уходящем году добились наибольшего прогресса в рейтинге.

Лидирует по данному показателю представительница Великобритании Эмма Радукану, победившая на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке. Она поднялась сразу на 324 позиции и теперь занимает 19-е место в рейтинге.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Отметили эксперты также взлет Людмилы Самсоновой. Россиянка со 117-й строчки поднялась на 39-ю. В 2021 году Самсонова выиграла турнир в Берлине, а также впервые в карьере добралась до четвертого круга Уимблдона.

Полностью топ-10 списка выглядит следующим образом: Эмма Радукану (+324 позиции, 19-е место), Клара Таусон (+108, 44-е место), Виктория Голубич (+94, 43-е место), Людмила Самсонова (+88, 39-е место), Тереза Мартинцова (+72, 48-е место), Лейла Фернандес (+64, 24-е место), Паула Бадоса (+62, восьмое место), Барбора Крейчикова (+60, пятое место), Тамара Зиданшек (+57, 30-е место), Энн Ли (+50, 47-е место).

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