Карацев получил награду АТР за наибольший прогресс в сезоне

Российский теннисист Аслан Карацев стал обладателем приза Ассоциации теннисистов-профессионалов за наибольший прогресс в сезоне.

В среду АТР назвала имя обладателя награды для теннисиста, совершившего наибольший прорыв в нынешнем году. Одним из главных претендентов считался 28-летний россиянин Аслан Карацев. Он в итоге и стал обладателем этого приза.

На старте нынешнего сезона Карацев находился за пределами первой сотни рейтинга, однако это не помешало ему войти в историю, дойдя до полуфинала турнира. По итогам сезона россиянин завоевал два титула: вместе со сборной России выиграл Кубок Дэвиса, а также вместе с Еленой Весниной стал серебряным призером Олимпиады в Токио в миксте,

Всего за год Карацев поднялся на 97 мест в рейтинге и завершил сезон на 18-й позиции.

"Рад получить эту награду. Это значит для меня очень много", - прокомментировал свой успех Карацев.