Вратарь Бобровский сыграет против Канады в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Новости

Площадь пожара на машиностроительном заводе в Климовске выросла до 3 тысяч кв. м 19:44
Захарова отметила отсутствие реакции ЕС на посадку самолета Ryanair в Берлине 19:33
Дания отозвала разрешение на прокладку конкурента "Северного потока-2" 19:30
Рогозин хотел бы полететь в космос 19:28
Котяков рассказал, когда рынок труда в РФ вернется к докризисному уровню 19:26
Минпромторг: Объем нелегальной продукции в России снизился в три раза 19:23
Кириенко рассказал, что ждет от выборов в Госдуму 19:14
Беларусь зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт" 19:10
Росстат зафиксировал рост цен на автомобильное топливо 19:01
Беларусь сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз 18:59
На Украине впервые продали тюрьму 18:49
Песков рассказал о двойном иммунитете к коронавирусу 18:48
ЦБ предлагает разрешить подросткам с 12 лет торговать ценными бумагами 18:47
Сильный пожар в Климовске тушат вертолеты Московского авиационного центра 18:41
Белый дом представил план первой зарубежной поездки Байдена 18:31
В Москве девушка обвинила в избиении боксера Арутюна Аветисяна 18:30
Телеведущий Евгений Попов: Политикам следует напрямую общаться с населением 18:20
В Федеральном казначействе предполагают уплату налогов цифровым рублем 18:16
В Арктике появится газохимический комплекс 18:12
Песков не исключил визита Путина на авиасалон МАКС 18:05
В Турции подсчитали потери от ограничения авиасообщения с Россией 18:01
Собянин назвал срок отмены запрета на массовые мероприятия 18:01
Нарышкин: Попытки пересмотра итогов Второй мировой вызывают сожаление 17:52
Глава "Газпром-медиа" высказался об идее регулирования работы блогеров 17:47
Ракова: Пациент должен быть в центре оказания медицинской помощи 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
03.06.2021 19:28
Рубрика: Спорт

Вратарь Бобровский сыграет против Канады в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Место в воротах сборной России в четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею против Канады займет голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

В четверг в 20:15 по московскому времени сборная России проводит четвертьфинальный поединок против команды Канады на чемпионате мира по хоккею.

Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным принял решение, что основным вратарем в этом поединке станет голкипер клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский. Для него этот матч будет первым на ЧМ.

Состав российской команды на матч с Канадой:

Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Михаил Григоренко;

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Россия - Канада - онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ по хоккею

Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Антон Бурдасов;

Артем Зуб - Дмитрий Орлов, Александр Барабанов - Иван Морозов - Владимир Тарасенко;

Также в заявке защитник Игорь Ожиганов и четыре форварда - Евгений Тимкин - Владислав Каменев - Артем Швец-Роговой - Эмиль Галимов.

После победы сборной Германии над Швейцарией стало известно, что в случае победы над канадцами команда РФ в полуфинале встретится с победителем матча между Финляндией и Чехией, который также начнется в 20:15.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021