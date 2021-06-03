Вратарь Бобровский сыграет против Канады в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Место в воротах сборной России в четвертьфинальном поединке чемпионата мира по хоккею против Канады займет голкипер "Флориды" Сергей Бобровский.

В четверг в 20:15 по московскому времени сборная России проводит четвертьфинальный поединок против команды Канады на чемпионате мира по хоккею.

Тренерский штаб во главе с Валерием Брагиным принял решение, что основным вратарем в этом поединке станет голкипер клуба НХЛ "Флорида" Сергей Бобровский. Для него этот матч будет первым на ЧМ.

Состав российской команды на матч с Канадой:

Никита Нестеров - Никита Задоров, Антон Слепышев - Дмитрий Воронков - Михаил Григоренко;

Владислав Гавриков - Иван Проворов, Сергей Толчинский - Павел Карнаухов - Антон Бурдасов;

Артем Зуб - Дмитрий Орлов, Александр Барабанов - Иван Морозов - Владимир Тарасенко;

Также в заявке защитник Игорь Ожиганов и четыре форварда - Евгений Тимкин - Владислав Каменев - Артем Швец-Роговой - Эмиль Галимов.

После победы сборной Германии над Швейцарией стало известно, что в случае победы над канадцами команда РФ в полуфинале встретится с победителем матча между Финляндией и Чехией, который также начнется в 20:15.