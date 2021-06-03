Россия повела в счете в четвертьфинале ЧМ против Канады

Сборная России после двух периодов ведет в счете в матче 1/4 финала чемпионата мира против Канады - 1:0.

В Латвии продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. После двух периодов российская команда ведет в счете - 1:0.

Пока единственная шайба в матче была заброшена ближе к концу второго периода, а ее автором стал нападающий Евгений Тимкин, добивший шайбу в ворота после броска партнера.

Ранее в полуфинал чемпионата мира вышли команды США и Германии.