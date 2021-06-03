Россия и Канада не открыли счет в первом периоде

После первого периода в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады ничья - 0:0.

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Росси и Канады. Первый период прошел в интересной борьбе, но завершился вничью - 0:0.

Команда Валерия Брагина начала встречу очень активно и в первые минуты встречи создала несколько опасных моментов у ворот голкипера канадской команды Дарси Кемпера.

В середине периода канадцы перехватили инициативу, и свое умение в воротах демонстрировал уже страж ворот сборной России Сергей Бобровский.

У российской команды были моменты после удаления канадской команды, но реализовать большинство не удалось.

В параллельном матче между Финляндией и Чехией также ничья - 0:0. В случае победы над Канадой Россия в полуфинале встретится с одной из этих команд.