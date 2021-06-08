В сборной России не выявлено случаев заражения коронавирусом перед Евро

Результаты ПЦР-тестирования всех игроков сборной России по футболу на коронавирус оказались отрицательными, сообщает пресс-служба национальной команды.

В четверг 10 июня футболисты Станислава Черчесова вылетят в Санкт-Петербург, где им предстоит провести два матча группового этапа подряд: против Бельгии (12 июня) и Финляндии (16 июня). Заключительный поединок в группе против Дании пройдет 21 июня в Копенгагене.

Тем временем, игроки сборной - Федор Кудряшов и Илья Самошников не приняли участие в сегодняшней тренировке. Оба занимались по индивидуальной программе в отеле. Напомним, что Кудряшов получил травму на разминке перед контрольной встречей с Болгарией (1:0) в прошлую субботу. Его участие в Евро-2020 под вопросом.