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08.06.2021 12:57
Рубрика: Спорт

Газзаев: Сборная России по футболу должна дойти до полуфинала Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Перед сборной России должна стоять задача дойти до полуфинала чемпионата Европы, который стартует 11 июня. Об этом заявил бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По его мнению, отечественная сборная добивается лучших результатов именно на континентальном первенстве. Подтверждение тому победа советских футболистов на этом турнире в 1960 году, серебро сборной СССР в 1988-м и бронза команды России в 2008-м. Поэтому перед командой надо ставить высокие задачи, считает Газзаев.

"Надеюсь, до полуфинала она дойдет. Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать. И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу - полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач? Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков", - цитирует Газзаева kp.ru.

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