Газзаев: Сборная России по футболу должна дойти до полуфинала Евро-2020

Перед сборной России должна стоять задача дойти до полуфинала чемпионата Европы, который стартует 11 июня. Об этом заявил бывший главный тренер национальной команды Валерий Газзаев.

По его мнению, отечественная сборная добивается лучших результатов именно на континентальном первенстве. Подтверждение тому победа советских футболистов на этом турнире в 1960 году, серебро сборной СССР в 1988-м и бронза команды России в 2008-м. Поэтому перед командой надо ставить высокие задачи, считает Газзаев.

"Надеюсь, до полуфинала она дойдет. Объясню свою логику. Если наша сборная на чемпионате мира вошла в восьмерку лучших команд мира, то надо и дальше прогрессировать. И уже на чемпионате Европы, мне кажется, команда должна поставить такую задачу - полуфинал. Зачем тогда участвовать, если не ставить глобальных задач? Думаю, что это правильная постановка вопроса, исходя из амбиций наших игроков и болельщиков", - цитирует Газзаева kp.ru.