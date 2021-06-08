Кержаков: Сборной нужно в первых двух матчах решить вопрос с выходом в плей-офф

В новейшей истории России не было у нас в стране более забивного форварда, чем Александр Кержаков. Экс-нападающий "Зенита", "Севильи" и "Динамо" был одним из лидеров во всех командах, в которым ему довелось выступать.

Был Кержаков одним из лучших и в сборной. Он по-прежнему остается рекордсменом национальной команды по числу забитых мячей (30), а также лучшим снайпером в истории отечественного футбола (233 гола).

Завершив карьеру в 2016 года, чуть позже Александр стал тренером. В прошлом году он работал в клубе первого дивизиона "Томь", откуда ушел пару месяцев назад. По словам Кержакова, он отлично знает, как ему двигаться дальше. А пока "РГ" побеседовала с ним о перспективах сборной на Евро-2020 и о многом другом.

Собираетесь посетить матчи Евро в Санкт-Петербурге или будете смотреть по телевизору?

Александр Кержаков: Зависит от того, где я буду работать и буду ли работать вообще. Если появится свободное время - постараюсь сходить на стадион. Но хотелось бы, чтобы такой возможности у меня не было, поскольку я хочу тренировать.

Санкт-Петербург примет семь матчей чемпионата Европы, ранее у нас в стране прошли Кубок конфедераций и чемпионат мира. Это на идет на пользу нашему футболу?

Александр Кержаков: Конечно. Считаю, Санкт-Петербург достоин того, чтобы принимать крупные футбольные и спортивные соревнования. Красивейший город, прекрасная инфраструктура - все это имеется в наличии. Нашей сборной повезло, что практически весь групповой этап она проведет дома. Мы видели, как это помогло ребятам на чемпионате мира. Надеюсь, то же самое будет и на Евро.

Нашей сборной реально будет побороться с Бельгией за первое место в группе?

Александр Кержаков: Бороться - это уже немножко другой вид спорта. Глупо отрицать, что будет сложно. Но в одной конкретной игре может произойти что угодно. Уверен, тренерский штаб досконально разберет бельгийцев и у нас будут какие-то мысли на счет того, как сдержать соперника. Это будет матч-открытие для команды на Евро, да еще и дома. Ребятам надо быть готовыми, прежде всего функционально, чтобы выдержать тот высокий темп, который наверняка предложит Бельгия. Может, в индивидуальном плане они и сильнее наших, но футбол - командная игра. Загадывать здесь и заранее говорить о том, что шансов никаких - не стоит.

Помнится, после жеребьевки Станислав Черчесов был не слишком доволен тем, что третий матч с Данией пройдет в гостях. Вы что думаете?

Александр Кержаков: Послушайте, если мы выиграем первые два матча - третий уже не будет иметь значения. Никто ведь не знает, как будут складываться дела в группе. Надо дождаться раскладов перед последним туром и там уже думать. На бумаге может быть одно, а по факту совершенно иначе. Да, было бы здорово сыграть все три встречи в группе на своем поле. Но и два матча - это очень хорошо. Не забывайте, что на трибунах будут зрители. В таких турнирах их поддержка имеет огромное значение. Нужно в стартовых двух поединках решать вопрос. Ничего невозможного в этом не вижу.

Не настораживает, что многие эксперты чуть снисходительно относятся к финнам?

Александр Кержаков: В футболе вообще нельзя никого недооценивать. Мне очень сложно говорить о Финляндии, поскольку я практически не знаком с возможностями этой команды. В ней нет звезд, нет игроков, которые выступают в топ-клубах. Но то, что финны достаточно уверенно прошли отборочный турнир, говорит о многом. Я так понимаю, мало кто из этой сборной играет у себя на родине. В общем, относиться к ним снисходительно точно не стоит.

Какие главные козыри у нашей сборной?

Александр Кержаков: У нас сыгранная команда, есть костяк. Ротация если и есть, то незначительная. Ребята умеют терпеть, плюс большую роль в первых двух матчах могут сыграть трибуны.

В сборной вашего созыва были яркие индивидуальности, которые в одиночку могли вытащить игру. Сейчас у нас есть такие исполнители?

Александр Кержаков: Чтобы самому создать момент и все решить - таких игроков, наверное, нет. Сделать так, как, допустим, Аршавин, который мог пятерых обвести и забить - таких футболистов не вижу. Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной. За счет габаритов, роста, он берет свое и много забивает. Есть Головин. Он на хорошем счету в "Монако". В Александре нравится то, как он распоряжается мячом и создает моменты для партнеров. Когда встречаются две команды, которые подошли к игре в одинаковом функциональном и психологическом состоянии, на первый план выходят индивидуальные действия. Однако футбол, прежде всего, командная игра.

Вы дважды участвовали на чемпионате Европы, и столько же раз - на чемпионате мира. Эти турниры чем-то для вас отличались?

Александр Кержаков: Конечно. Если так можно выразиться, я был в разных возрастных категориях. На своем первом чемпионате мира мне было 19 лет, Евро - 21. Потом были Евро-2012 и чемпионат мира - 2014, когда мне было 29 и 31 соответственно. У меня были разные роли и воспоминания отличаются. По значимости я бы не стал сравнивать эти турниры, потому что они - самые крупные и престижные в футболе.

С какой сборной обиднее было вылетать из группы - образца Евро-2012 или чемпионата мира - 2014?

Александр Кержаков: Сложно сказать. Поражения, они всегда примерно одинаковые. Но, наверное, в 2012 году было обиднее всего. У нас тогда была очень сильная команда, мы здорово начали, но не смогли пройти в плей-офф.

Можете выделить фаворитов на Евро-2020?

Александр Кержаков: Перед каждым крупным турниром список фаворитов одинаковый. Все топ-сборные всегда претендуют на победу. Но сейчас я бы выделил французов и бельгийцев. Почему-то они пришли первыми на ум.

Стоит ли ждать сенсаций с учетом того, что топ-игроки провели очень много матчей и подойдут уставшими к турниру?

Александр Кержаков: Многие футболисты выступают в одинаковых чемпионатах. За исключением, наверное, нашей сборной. Навскидку почти все игроки, которые будут на Евро, представляют ведущие лиги. Так что все будут в схожих условиях. Если кто-то будет уставший - наверняка найдется замена. Посмотрите на ту же Францию. У них вообще никаких проблем с составом нет. У них в нападении есть Гризманн, Бензема, Мбаппе. Кроме того, у всех команд было достаточно времени для подготовки к турниру. Так что лично я жду качественного футбола.

Поговорим о вашей тренерской карьере. Многие бывшие игроки говорят, чтобы стать тренером, нужно "убить" в себе футболиста. Это так?

Александр Кержаков: Немного не понимаю смысла этой фразы. Ты осознанно заканчиваешь карьеру и принимаешь решение, что делать дальше. Если ты переходишь к следующему этапу жизни, то не должен возвращаться в прошлое. Лично у меня такой проблемы нет. Я закончил и понимал, что буду заниматься другим делом. В данном случае - тренерством.

Многие бывшие игроки говорят, что будучи тренерами, стали чуть иначе смотреть на футбол. К вам это тоже относится?

Александр Кержаков: Естественно. Я не могу говорить за остальных ребят, которые по окончании карьеры стали тренерами, отвечаю за себя. Каждый смотрит на ситуацию по-своему. Но глобально, в общем смысле, в понимании тех или иных вопросов, у футболистов и тренером разные взгляды. Игрок всегда думает - почему я не выхожу на поле или вообще остаюсь на скамейке? Наставник же ответственен, прежде всего, за результат. Если побед нет, легче убрать тренера, чем всю команду. Не зря ведь говорят: выигрывает команда, проигрывает тренер.

В чем-то это несправедливо.

Александр Кержаков: У каждого свое мнение. Я не воспринимаю эту фразу на свой счет. У меня свои цели и задачи в этой профессии, своя зона ответственности. Если команда побеждает, я делаю для себя выводы. То же самое происходит после поражений. Стараюсь абстрагироваться от внешних факторов, чтобы достичь тех задач, которые передо мной ставят или которые я ставлю перед самим собой.

Говорят, что неправильно сразу стартовать с топ-клуба. У вас в этом плане есть последовательность: тренер юношеской сборной, клуб ФНЛ "Томь". Какой следующий шаг?

Александр Кержаков: Мне очень повезло, что после двух лет в юношеской сборной выпал шанс тренировать команду ФНЛ. Это очень серьезный профессиональный опыт. Благодарен тем людям, которые поверили в меня и предоставили такой шанс. Что касается внутренних ощущений, то я готов к любому вызову, меня ничего не страшит. Прекрасно представляю и знаю, что буду делать и как я вижу дальнейшую работу. У меня нет боязни ни перед какой ответственностью в роли главного тренера. Есть цели, задачи, амбиции, практическая работа. Пусть она была не настолько долгой, но за этот короткий промежуток времени я столкнулся с очень многими вещами. Было много ситуаций, когда нужно было экстренно решать какие-то вопросы, и я считаю, что мне практически удалось это сделать. Чуть-чуть не хватило времени.

Будучи футболистом, вы никогда не играли в первом дивизионе, но наверняка были наслышаны, какие там условия, инфраструктура и так далее. Как можете оценить состояние ФНЛ сейчас?

Александр Кержаков: Насчет условий - все не так плохо, как многим может показаться. Есть хорошие стадионы, инфраструктура. У "Балтики", "Крыльев" и "Нижнего Новгорода" арены, которые принимали матчи чемпионата мира. Так что тут даже не на что жаловаться. Единственная серьезная проблема - календарь. В ФНЛ постоянные разъезды, игры. На мой взгляд, оптимальный вариант - возвращение к спаренным матчам, когда каждая команда проводила по две встречи дома и в гостях. Исходя из территориальных особенностей нашей страны, такая система была бы более удобной.

В той же Англии или Германии на первый дивизион ходит порой не меньше, чем на высшие лиги, интерес большой. А у нас как? Не считаете, что ФНЛ недооценивают?

Александр Кержаков: Думаю, все же не стоит сравнивать чемпионат России с ведущими европейскими лигами. У нас своя страна, и в ней футбол развит так, как мы видим. Конечно, плохо, что ФНЛ уделяется так мало внимания. В основном матчи транслируются в сети, хотя в этом и есть определенный плюс, потому что интернет сейчас популярнее, чем телевидение. В целом, ФНЛ неплохо развивается. Из-за пандемии в прошлом сезоне было не так много зрителей на трибунах, хотя вот мы играли с "Томью" в Калининграде, и на стадионе было около 3,5 тысяч человек. Это неплохой показатель. Нам всем есть куда расти, но на это нужно время.