В Санкт-Петербурге начали монтировать главную фан-зону Евро-2020

На Конюшенной площади Северной столицы началось возведение футбольной деревни - главной фан-зоны долгожданного чемпионата Европы-2020, проведение которого из-за коронавируса было отложено на целый год. Она примет болельщиков 11 июня - в день старта турнира.

Место на Конюшенной любителям футбола хорошо знакомо: здесь болели за сборную Россию во время Кубка конфедераций-2017 и мундиаля 2018-го. К новому спортивному празднику на площади устанавливают 11-метровые вышки с экранами для просмотра матчей, зоны для различных активностей, фудкорты и точки продажи фанатской атрибутики. Из-за этих работ пришлось ограничить движение автомобилей по близлежащим улицам, но массовых возмущений по этому поводу нет, ведь что ни водитель - то болельщик.

Вход в фан-зону будет свободным, но его закроют, когда площадь заполнится до определенных пределов: коронавирус пока диктует свои правила. Фанатам также предписано носить маски, соблюдать полутораметровую дистанцию, не обниматься и не здороваться за руку. Но отрицательные тесты на COVID-19 и сертификаты вакцинации от них не потребуются.

В полдень 11 июня в футбольной деревне на Конюшенной стартует фан-фест. Как сообщают его организаторы, весь день на площади будет открыто поле для мини-футбола, на котором пройдут турниры и конкурсы. Гостей ждут фото- и видеозоны, интерактивные игры для всех возрастов, а также выступления музыкантов. Кульминацией дня станет просмотр матча открытия Евро-2020 между Италией и Турцией.

Место на Конюшенной любителям футбола хорошо знакомо: здесь болели за сборную России во время Кубка конфедераций-2017 и мундиаля 2018-го

Фан-зона на Конюшенной будет работать с полудня до полуночи, пока 11 июля не прозвучит финальный свисток последнего матча турнира. А закроют ее лишь на два санитарных дня - 25 и 30 июня.

Еще одна территория для болельщиков - на Дворцовой площади - откроется второго июля, когда стартуют четвертьфинальные матчи. Здесь можно будет посмотреть игры на большом экране, но столь масштабной развлекательной программы, как на Конюшенной, не ожидается.

Зато в этом году в Северной столице болельщиков ждут две дополнительные фан-зоны. У дворца спорта "Юбилейный" 11 июня откроется парк футбола для тех, кто болеет целыми семьями. Туда будет разрешен вход с детьми. Еще одну площадку для болельщиков обустраивают в Никольских рядах.

Кроме того, в городе разместили 378 навигационных знаков, которые помогут найти путь к стадиону "Газпром Арена" и другим местам проведения мероприятий Евро-2020.