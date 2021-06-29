ВФЛА назвала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Мария Ласицкене. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала десять спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.
Такое количество обусловлено санкциями, которые действуют со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
В составе сборной России выступят три представителя в прыжках в высоту - Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, двое мастеров спортивной ходьбы - Василий Мизинов и Эльвира Хасанова.
Также в состав вошли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, прыгунья в длину Дарья Клишина, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, десятиборец Илья Шкуренев и метатель молота Валерий Пронкин.