ВФЛА назвала спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала десять спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио.

Такое количество обусловлено санкциями, которые действуют со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

В составе сборной России выступят три представителя в прыжках в высоту - Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, двое мастеров спортивной ходьбы - Василий Мизинов и Эльвира Хасанова.

Также в состав вошли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, прыгунья в длину Дарья Клишина, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, десятиборец Илья Шкуренев и метатель молота Валерий Пронкин.