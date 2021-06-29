Объявлен состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду-2020 в Токио

Федерация дзюдо России презентовала состав национальной команды, которая выступит на Олимпиаде в Токио. Церемония прошла в здании Олимпийского комитета России.

Олимпийские лицензии завоевали 20 мужчин и 9 женщин во всех весовых категориях. Однако, по регламенту соревнований, в каждой категории от страны может быть заявлен лишь один спортсмен. Поэтому тренерскому штабу пришлось сделать непростой выбор. Так, в категории до 60 кг у мужчин лишь в качестве резервного в сборную вошел единственный российский чемпион мира-2021 Яго Абуладзе.

"В некоторых категориях выбор был реально сложный, - сказал генеральный менеджер Энцо Гамба, подключившийся к церемонии презентации по сети. - У нас было по три-четыре кандидата, но лучше так, чем иметь лишь одного кандидата. Можете не сомневаться, мы проверили все результаты, соблюли всевозможные критерии, когда формировали состав. Каждый спортсмен знает, почему кто-то был выбран первым номером, кто-то резервистом. Нет смысла сейчас задавать вопросы, почему вы сделали такой выбор, мы абсолютно уверены в нем. Лучше сделать это уже после Игр. В семи весовых категориях у нас семь атлетов, которые входят в топ-8 олимпийского рейтинга. Это очень важно с точки зрения жеребьевки".

В состав мужской команды вошли следующие спортсмены:

До 60 кг

Роберт Мшвидобадзе (серебряный призер ЧМ-2018, двукратный чемпион Европы)

Резерв: Яго Абуладзе (чемпион мира-2021, серебряный призер ЧЕ-2020, победитель турниров "Мировой серии")

До 66 кг

Якуб Шамилов (бронзовый призер ЧМ, четырехкратный победитель турниров "Мировой серии")

Резерв: Арам Григорян

До 73 кг

Муса Могушков (дважды бронзовый призер ЧМ, победитель семи турниров "Мировой серии")

Резерв: Денис Ярцев (бронзовый призер ЧМ-2019, победитель турнира "Мастерс"-2015).

До 81 кг

Алан Хубецов (чемпион Европы-2017, победитель шести турниров "Мировой серии")

Резерв - Аслан Лаппинагов (дважды бронзовый призер ЧЕ, победитель трех турниров "Мировой серии")

До 90 кг

Михаил Угольников (двукратный чемпион Европы)

До 100 кг

Нияз Ильясов (призер двух ЧМ, победитель трех турниров "Мировой серии")

Резерв: Арман Адамян (чемпион Европы-2019, победитель турнира "Большой шлем"-2019 в Екатеринбурге)

Свыше 100 кг

Тамерлан Башаев (двукратный серебряный призер ЧМ, чемпион Европы, победитель четырех турниров "Мировой серии")

Резерв: Инал Тасоев (чемпион Европы победитель четырех турниров "Мировой серии").

У женщин в Токио выступят:

До 48 кг

Ирина Долгова (чемпионка Европы-2018, победительница четырех турниров "Мировой серии")

Резерв: Сабина Гилязова (победительница Гран-при-2019 в Ташкенте)

До 52 кг

Наталья Кузютина (бронзовый призер Олимпиады-2016, вице-чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы)

До 57 кг

Дарья Межецкая (чемпионка Европы-2019)

До 63 кг

Дарья Давыдова (победительница двух турниров "Мировой серии, серебряный призер чемпионата Европы-2019)

До 70 кг

Мадина Таймазова (победительница "Большого шлема"-2021 в Казани, дважды бронзовый призер чемпионатов Европы)

До 78 кг

Александра Бабинцева (бронзовый призер ЧМ-2018)

Резерв: Антонина Шмелева (победительница Гран-при-2018 в Гааге)

В категории свыше 78 кг лицензию завоевала Ксения Чибисова, но она не выступит в Токио из-за рождения ребенка.

Соревнования по дзюдо начнутся 24 июля (на следующий день после церемонии открытия) и продлятся до 31 июля.