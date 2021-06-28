Нурмагомедов сделал прогноз на исход третьего боя между Макгрегором и Порье

В ночь с 10 на 11 июля состоится третий поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Пока в очном противостоянии счет равный. Бывший чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о том, как может закончиться этот бой.

"Первый раунд оставлю за Макгрегором. А если нет, то тогда со второго отдаю все Порье", - заявил экс-чемпион в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Впервые эти соперники встретились в 2014 году, и тогда ирландец отправил американца в нокаут уже в первом раунде. Но в январе нынешнего года Порье взял реванш, нокаутировав Макгрегора во второй пятиминутке.