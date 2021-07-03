Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии

На трассе "Ред Булл Ринг" в субботу прошла квалификация перед завтрашним этапом Гран-при чемпионата мира по автогонкам в "Формуле-1". Ее выиграл лидер общего зачета чемпионата мира Макс Ферстаппен.

Пилот команды "Ред Булл" в лучшей попытке опередил представителя "Макларена" Ландо Норриса. Время обладателя поул-позишн - 1.03,720. Норрис уступил голландцу чуть меньше 0,05 секунды.

Третий результат показал партнер Ферстаппена Сержио Перес, который совсем немного выиграл у действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса".

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за команду "Хаас", показал последний результат.