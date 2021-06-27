Новости

В России создали защищающий от ОРВИ спрей с антителами 03:32
Спасатели Мексики подключились к разбору завалов рухнувшего дома во Флориде 03:08
ВВС США нанесли удары по объектам проиранских сил в Ираке и Сирии 02:32
Вильфанд рассказал, когда спадет аномальная жара в ЦФО 02:22
На главной площади Нью-Йорка произошла перестрелка 01:56
Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России 01:52
Лавров раскритиковал позицию США в адрес России после саммита в Женеве 01:15
Роналду бросил на поле капитанскую повязку после поражения от Бельгии 01:03
Португалия проиграла Бельгии и не смогла защитить титул чемпиона Европы 00:10
Франция - Швейцария. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:10
Хорватия - Испания. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020 00:05
Сборная Нидерландов с 2004 года не побеждает в плей-офф Евро 27.06.2021
Диетолог назвал продукты, которые лучше не сочетать друг с другом 27.06.2021
Банкам рекомендовано сделать систему быстрых платежей удобной для физлиц 27.06.2021
Тренер сборной Нидерландов объяснил поражение от чехов 27.06.2021
У продолжения "Декстера" появилась дата премьеры 27.06.2021
Названы самые опасные для мозга продукты 27.06.2021
Бельгия - Португалия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 27.06.2021
"Форсаж 9" побил рекорд по сборам с большим отрывом 27.06.2021
Российские пилоты продолжают набирать очки в итальянской "Формуле-4" 27.06.2021
Онколог Минздрава назвал признаки рака у детей 27.06.2021
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заразился коронавирусом 27.06.2021
В ряде районов Москвы выпало до 40 процентов месячной нормы осадков 27.06.2021
Москву после жары накроет ливнями 27.06.2021
Мультфильм "Лука" сохранил лидерство в российском прокате 27.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Как семья украинских греков спаслась от войны и нашла свою Родину на Дону
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, тарифы ЖКХ и выплата пенсий: что изменится в июле
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
Вопрос-ответ: Где и как получить QR-коды для ресторанов и мероприятий
27.06.2021 21:51
Рубрика: Спорт

Российские пилоты продолжают набирать очки в итальянской "Формуле-4"

Текст: Максим Домчев
Фото: f4championship.com
Фото: f4championship.com

Третий этап итальянской Формулы-4 прошел в выходные на автодроме "Валлелунга", который расположен неподалеку от Рима. Он как обычно состоял из трех гонок и двух квалификаций.

В первой квалификации лучшим из россиян стал Кирилл Смаль, отметившийся победой на старте сезона. В этот раз Смаль занял седьмое место, в то время как Влад Ломко расположился на 13-й строчке, а Никита Бедрин из Van Amersfoort Racing занял 19-ю позицию.

Во второй сессии Смаль показал восьмое время, а вот другие россияне подтянулись: Ломко занял 11-е место, Бедрин - 13-е. Победил же во второй квалификации Себастьян Монтойя - сын легендарного пилота "Формулы-1" и IndyCar, а в первой сессии лучшим был лидер чемпионата Оливер Бирман.

Россиянин Смаль выиграл гонку итальянской "Формулы-4"

Именно Бирман выиграл все три гонки, значительно упрочив свои позиции в общем зачете. Россиянам, увы, в этот уик-энд на подиуме побывать не удалось. В первом заезде Смаль финишировал седьмым, а Ломко взял два балла за девятую позицию. Бедрин, стартовавший 25-м, прорвался на 16-ю строчку.

Во втором Смаль поднялся до шестой позиции, в то время как Бедрин и Ломко до финиша не добрались - на 12-м круге между двумя россиянами произошло жёсткое столкновение. Оба в итоге сошли с дистанции, а Ломко не смог выйти на старт третьего заезда.

Еще один крупный инцидент произошёл в третьей гонке - в скоростном повороте китайский гонщик Ченью Хан не заметил атаковавшего внутри Джошуа Дюрксена, из-за чего два болида сошлись в клинче и на огромной скорости вылетели в гравий. Заезд пришлось остановить на полчаса красными флагами, но никто из спортсменов не пострадал.

Ну а после рестарта болельщиков ждал захватывающий финиш, в котором Оливер Бирман и Себастьян Монтойя буквально до последнего поворота сражались за победу, но колумбийцу так и не удалось провести обгон. Для россиян этот заезд также получился наиболее результативным - Кирилл Смаль финишировал пятым, набрав дополнительные десять очков в общий зачет. Никита Бедрин закончил гонку на 15-й позиции и завоевал лучший результат.

Россияне Смаль и Бедрин попали на подиум в немецкой "Формуле-4"

В общем зачёте по-прежнему лидирует Оливер Бирман, но его ближайшим преследователем теперь стал Тим Трамниц. Себастьян Монтойя поднялся на третью строчку, Кирилл Смаль сохранил четвертую позицию, а Леонардо Форнароли откатился на пятое место. Влад Ломко с 37-ю баллами расположился восьмым, а у Никиты Бедрина за этот этап очков нет, а на предыдущем он набрал 11.

Следующий этап итальянской Формулы-4 пройдёт 24-25 июля на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

Спорт Виды спорта Автомото