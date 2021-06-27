Российские пилоты продолжают набирать очки в итальянской "Формуле-4"

Третий этап итальянской Формулы-4 прошел в выходные на автодроме "Валлелунга", который расположен неподалеку от Рима. Он как обычно состоял из трех гонок и двух квалификаций.

В первой квалификации лучшим из россиян стал Кирилл Смаль, отметившийся победой на старте сезона. В этот раз Смаль занял седьмое место, в то время как Влад Ломко расположился на 13-й строчке, а Никита Бедрин из Van Amersfoort Racing занял 19-ю позицию.

Во второй сессии Смаль показал восьмое время, а вот другие россияне подтянулись: Ломко занял 11-е место, Бедрин - 13-е. Победил же во второй квалификации Себастьян Монтойя - сын легендарного пилота "Формулы-1" и IndyCar, а в первой сессии лучшим был лидер чемпионата Оливер Бирман.

Именно Бирман выиграл все три гонки, значительно упрочив свои позиции в общем зачете. Россиянам, увы, в этот уик-энд на подиуме побывать не удалось. В первом заезде Смаль финишировал седьмым, а Ломко взял два балла за девятую позицию. Бедрин, стартовавший 25-м, прорвался на 16-ю строчку.

Во втором Смаль поднялся до шестой позиции, в то время как Бедрин и Ломко до финиша не добрались - на 12-м круге между двумя россиянами произошло жёсткое столкновение. Оба в итоге сошли с дистанции, а Ломко не смог выйти на старт третьего заезда.

Еще один крупный инцидент произошёл в третьей гонке - в скоростном повороте китайский гонщик Ченью Хан не заметил атаковавшего внутри Джошуа Дюрксена, из-за чего два болида сошлись в клинче и на огромной скорости вылетели в гравий. Заезд пришлось остановить на полчаса красными флагами, но никто из спортсменов не пострадал.

Ну а после рестарта болельщиков ждал захватывающий финиш, в котором Оливер Бирман и Себастьян Монтойя буквально до последнего поворота сражались за победу, но колумбийцу так и не удалось провести обгон. Для россиян этот заезд также получился наиболее результативным - Кирилл Смаль финишировал пятым, набрав дополнительные десять очков в общий зачет. Никита Бедрин закончил гонку на 15-й позиции и завоевал лучший результат.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Оливер Бирман, но его ближайшим преследователем теперь стал Тим Трамниц. Себастьян Монтойя поднялся на третью строчку, Кирилл Смаль сохранил четвертую позицию, а Леонардо Форнароли откатился на пятое место. Влад Ломко с 37-ю баллами расположился восьмым, а у Никиты Бедрина за этот этап очков нет, а на предыдущем он набрал 11.

Следующий этап итальянской Формулы-4 пройдёт 24-25 июля на автодроме имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.