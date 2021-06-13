Россияне Смаль и Бедрин попали на подиум в немецкой "Формуле-4"

Новый сезон немецкой Формулы-4 стартовал на автодроме "Ред Булл Ринг", где уже через пару недель пройдут два этапа "Формулы-1" - Гран-при Австрии, а через неделю - Гран-при Штирии. Ну а пока австрийский автодром стал местом старта нового сезона немецкой "Формулы-4" - одного из ведущих молодежных чемпионатов "начального" уровня. В нем выступают сразу три представителя России: Никита Бедрин, Кирилл Смаль и Владислав Ломко.

По итогам первой квалификации поул-позишн заявил Оливер Бирман, уверенно опередивший соперников. Сын экс-пилота Формулы-1 Хуана Пабло Монтойи Себастьян стал третьим. Что же до россиян, то Смаль показал седьмой результат, Ломко - девятый, Бедрин - 17-й, но оказался лучшим среди новичков.

Вторая часть квалификации на "Ред Булл Ринге" обернулась курьезом. Сессия была остановлена менее чем за пять минут до окончания времени и, согласно регламенту, уже не должна была возобновляться. Однако судьи позабыли про регламент и вновь вывесили зеленые флаги, что позволило улучшить свои результаты многим гонщикам. Но уже по окончании заездов все эти "незаконные" круги были аннулированы, что привело к серьезным перестановкам на стартовой решетке второй гонки. Например, Бирман лишился второго поула, уступив первую позицию Тиму Трамницу. У Смаля оказалось 11-е время, у Бедрина - 16-е, Ломко стал 19-м.

В первой гонке Смалю и Бедрину удались хорошие прорывы. Кирилл после старта с седьмой позиции пробился на подиум, финишировав позади Бирмана и Монтойи. Смаль даже прессинговал колумбийца, но не сумел подобрать ключей к обороне и под занавес гонки уже сам не справился с давлением Трамница. Бедрин, стартовавший 17-м, к финишу отыграл пять мест, причем оказался всего в секунде от девятой позиции - ее занял Ломко.

Вторая субботняя гонка прошла по похожему сценарию: Бирман победил, Смаль и Бедрин прорывались. Вот только Кириллу на сей раз предстояло стартовать 11-м, и к финишу он выбрался на шестое место, зато опередив Монтойю. Бедрин опять оказался рядом с очковой зоной, отыграв пять позиций и добившись 11-го результата. Итальянец Бращи опередил Бедрина всего на шесть десятых! Позади Никиты финишировал Ломко, так что два россиянина стали первыми, кто не заработал очков, но Бедрин вновь оказался быстрейшим новичком.

Третья гонка с перевернутой стартовой решеткой оказалась самой интересной. Смаль начинал ее с третьей позиции и имел отличные шансы на победу, так как оба ехавших впереди пилота получили штрафы за фальстарт. Кирилл, однако, решил вырваться вперед, не дожидаясь штрафов, но в итоге столкнулся с Виктором Бернье и сошел.

Столкновение конкурентов подарило Монтойе шанс сохранить победу, несмотря на фальстарт, но выезд машины безопасности все испортил: колумбиец с учетом штрафа за фальстарт оказался в протоколе седьмым. Зато праздник пришел на улицу Бедрина, начинавшего гонку 11-м. Отличное выступление и многочисленные аварии и штрафы соперников позволили россиянину занять третье место и таким образом подняться на подиум уже в своей третьей гонке в серии! Более того, был шанс стать даже вторым, но не хватило времени для атаки на Ченью Хана. Первая позиция - у Люка Браунинга.

В общем зачете лидерство захватил Бирман, опережающий Браунинга на пять очков. Смаль занимает пятое место, Бедрин - восьмое, Ломко - 13-е. На счету Никиты также лидерство в зачёте новичков.

Второй этап сезона-2021 немецкой "Формулы-4" пройдет 9-11 июля на автодроме "Зандворт" в Нидерландах.